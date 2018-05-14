Автобусные билеты из Калининграда в Гданьск резко подорожали

Билеты на автобус от Калининграда до Гданьска подорожали на 40%. Это заметили калининградцы, которые на этой недели собирались в Польшу

Если раньше стоимость поездки составлял 500 рублей в одну сторону, то сейчас она подорожала до 700. Плюс людям, которые бронируют места через интернет нужно заплатить 5% от стоимости билетов, то есть ещё 35 рублей.

Путешественники связывают это с грядущим чемпионатом мира, матчи которого пройдут и в столице Янтарного края. Вторая возможная причина — это ремонт на трассе, ведущей к Гданьску, который увеличивает время в пути. Однако во время зимних каникул работы также проводились, но цена была прежней — 500 рублей.