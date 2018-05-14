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Автобусные билеты из Калининграда в Гданьск резко подорожали
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Автобусные билеты из Калининграда в Гданьск резко подорожали 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Билеты на автобус от Калининграда до Гданьска подорожали на 40%. Это заметили калининградцы, которые на этой недели собирались в Польшу.
Если раньше стоимость поездки составлял 500 рублей в одну сторону, то сейчас она подорожала до 700. Плюс людям, которые бронируют места через интернет нужно заплатить 5% от стоимости билетов, то есть ещё 35 рублей.
Путешественники связывают это с грядущим чемпионатом мира, матчи которого пройдут и в столице Янтарного края. Вторая возможная причина — это ремонт на трассе, ведущей к Гданьску, который увеличивает время в пути. Однако во время зимних каникул работы также проводились, но цена была прежней — 500 рублей.
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