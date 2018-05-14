Апрель стал лучшим месяцем по спросу на московскую «вторичку» с начала года

Показатели активности покупателей на московском вторичном рынке жилья в последнюю неделю апреля оказались абсолютным недельным рекордом с 2014-го, обновив максимумы в указанный период и по количеству звонков (потенциальный спрос), и по количеству авансов, внесенных за предполагаемую к покупке жилплощадь (актуальный спрос). Такой покупательский бум в течение буквально нескольких дней позволил апрелю не только наверстать «отставание» первой половины и стать лучшим месяцем по спросу на столичную «вторичку» с начала года, но и впервые в истории рынка обойти по этому параметру март (+10% по количеству авансов), который до сих пор традиционно являлся самым «урожайным» за весь год по количеству звонков и финансовых обязательств о проведении сделок.