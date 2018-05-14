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Апрель стал лучшим месяцем по спросу на московскую «вторичку» с начала года
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Апрель стал лучшим месяцем по спросу на московскую «вторичку» с начала года 

Говорит Москва 1 час назад
Показатели активности покупателей на московском вторичном рынке жилья в последнюю неделю апреля оказались абсолютным недельным рекордом с 2014-го, обновив максимумы в указанный период и по количеству звонков (потенциальный спрос), и по количеству авансов, внесенных за предполагаемую к покупке жилплощадь (актуальный спрос). Такой покупательский бум в течение буквально нескольких дней позволил апрелю не только наверстать «отставание» первой половины и стать лучшим месяцем по спросу на столичную «вторичку» с начала года, но и впервые в истории рынка обойти по этому параметру март (+10% по количеству авансов), который до сих пор традиционно являлся самым «урожайным» за весь год по количеству звонков и финансовых обязательств о проведении сделок.
По оценкам специалистов компании, такая резкая динамика — реализация краткосрочного отложенного спроса, сформировавшегося в марте и первой половине апреля в ответ на негативную внешнеполитическую конъюнктуру и скачки курсов валют. При этом основной «ударной силой», обеспечившей резкий рост показателей, стали покупатели высокобюджетного жилья: по сравнению с первым месяцем весны количество авансовых соглашений о покупке квартир категории «15+ млн рублей» увеличилось на 20%. Таким образом, стабилизация рубля успокоила участников рынка недвижимости, вернувшихся к осуществлению своих планов по приобретению жилья. Нынешняя активность покупателей обеспечивается рядом факторов общеэкономического и внутрирыночного характера, которые в комплексе стимулируют спрос в сегменте столичной «вторички». В ИНКОМ-Недвижимость ожидают, что в течение 2018 года при сохранении относительной стабильности в политике и экономике он возрастет на 50%.
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