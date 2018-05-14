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Годовой доход губернатора Тверской области уменьшился на 250 тыс. рублей
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Годовой доход губернатора Тверской области уменьшился на 250 тыс. рублей 

ТАСС 57 минут назад
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Доход губернатора Тверской области Игоря Рудени за 2017 год уменьшился на 250 тыс. рублей по сравнению с предыдущим годом. Сведения о доходах опубликованы на официальном сайте правительства региона.
Согласно декларации за 2017 год, Руденя заработал 3 млн 210 тыс. рублей. В 2016 году глава Тверской области задекларировал 3 млн 460 тыс. рублей.
Список недвижимости, которой владеет семья губернатора, за 2017 год не изменился. В собственности у Рудени три квартиры площадью 52, 119 и 212 кв. м, два земельных участка площадью 9,5 тыс. и 450 кв. м, жилой дом (794 кв. м) и гостевой дом (62 кв. м), два гаража, машиноместо и храм-часовня. Вся недвижимость находится в России.
Супруга губернатора в 2017 году заработала 206 тыс. рублей. В сравнении с прошлым годом доход снизился более чем на 2,2 млн рублей, в 2016 году она задекларировала около 2,5 млн В собственности у супруги губернатора доля в квартире площадью 44 кв. м. Автомобилей у семьи тверского губернатора нет.
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