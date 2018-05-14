Годовой доход губернатора Тверской области уменьшился на 250 тыс. рублей

Согласно декларации за 2017 год, Руденя заработал 3 млн 210 тыс. рублей. В 2016 году глава Тверской области задекларировал 3 млн 460 тыс. рублей.

Список недвижимости, которой владеет семья губернатора, за 2017 год не изменился. В собственности у Рудени три квартиры площадью 52, 119 и 212 кв. м, два земельных участка площадью 9,5 тыс. и 450 кв. м, жилой дом (794 кв. м) и гостевой дом (62 кв. м), два гаража, машиноместо и храм-часовня. Вся недвижимость находится в России

Супруга губернатора в 2017 году заработала 206 тыс. рублей. В сравнении с прошлым годом доход снизился более чем на 2,2 млн рублей, в 2016 году она задекларировала около 2,5 млн В собственности у супруги губернатора доля в квартире площадью 44 кв. м. Автомобилей у семьи тверского губернатора нет.