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650 рублей за час: назвали самых дорогих репетиторов в Ярославле
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650 рублей за час: назвали самых дорогих репетиторов в Ярославле 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Самыми дорогими репетиторами в Ярославле оказались репетиторы по информатике. Это выяснили специалисты сайта объявлений «Юла». Час занятий у репетитора по информатике стоит в среднем 650 рублей.
На втором месте по стоимости — история и обществознание, 525 рублей за час. На третьем — физика. Средняя цена урока с преподавателем — 450 рублей.
А более доступными предметами стали русский язык — 335 рублей, география и математика — по 350 рублей за час, химия и иностранные языки — 380 рублей. Средняя стоимость одного урока с репетитором по биологии составила 400 рублей.
Самые дорогие предложения от учителей пришлись на декабрь 2017 года, а выгоднее всего начинать подготовку ребенка к ЕГЭ оказалось в апреле 2018: в этом месяце стоимость занятия была в два с половиной раза дешевле, чем в декабре.
В Ярославле средняя стоимость занятия по всем предметам составила 430 рублей. Для сравнения: дороже всего в России подготовка к экзаменам обошлась в Москве — 730 рублей в час. А дешевле всего нанять репетиторов можно было в Волгограде — за 330 рублей.
Читайте также: выяснилось, что в Ярославле самые дешёвые лопаты.
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