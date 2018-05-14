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Российские индексы движутся разнонаправленно
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Российские индексы движутся разнонаправленно в начале торгов 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские индексы пытаются определиться с динамикой в начале фондовых торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:08 мск индекс Мосбиржи потерял 0,06% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 343,81 пункта. Индекс РТС опустился на 0,02% до отметки 1 193,72.
К 10:10 мск индекс Мосбиржи был уже в плюсе на 0,03%, индекс РТС — на 0,12%, значения индикаторов составляли 2 345,88 и 1 195,42 пункта соответственно. На 10:12 индекс Мосбиржи снова снижается — на 0,04%, к отметке 2 344,31.
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