Российские индексы движутся разнонаправленно в начале торгов

Российские индексы пытаются определиться с динамикой в начале фондовых торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:08 мск индекс Мосбиржи потерял 0,06% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 2 343,81 пункта. Индекс РТС опустился на 0,02% до отметки 1 193,72.

К 10:10 мск индекс Мосбиржи был уже в плюсе на 0,03%, индекс РТС — на 0,12%, значения индикаторов составляли 2 345,88 и 1 195,42 пункта соответственно. На 10:12 индекс Мосбиржи снова снижается — на 0,04%, к отметке 2 344,31.