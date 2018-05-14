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Эксперты подсчитали, сколько стоит репетитор к ЕГЭ в Саратове
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Эксперты подсчитали, сколько стоит репетитор к ЕГЭ в Саратове 

Новости Саратова 44 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Дороже всех в Саратове оказались частные преподаватели по информатике.
Стоимость их услуг составила в среднем 550 рублей за час. На втором месте по стоимости — география, 500 рублей за час. Третье место разделили математика, обществознание и химия. Средняя цена урока по этим предметам составила 380 рублей.
Такие данные сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» накануне сдачи ЕГЭ сервис бесплатных объявлений Юла.
В целом, с начала года россияне чаще всего искали репетиторов к ЕГЭ по английскому языку. На них пришлось 38,5% от всех поисковых запросов на Юле. На втором месте — репетиторы по математике (34%), на третьем — по химии (5,8%).
Эксперты подсказывают, что выгоднее всего начинать подготовку ребенка к ЕГЭ в апреле: в этом месяце стоимость занятия была в 2,5 раза дешевле, чем в декабре.
В Саратове средняя стоимость занятия по всем предметам составила 390 рублей. Для сравнения: дороже всего в России подготовка к экзаменам обошлась в Москве — 730 рублей в час.
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