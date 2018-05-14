Час занятий с репетитором в Самаре стоит 390 рублей

Активнее всего преподаватели размещали объявления в сентябре — 21% от всех созданных предложений с начала учебного года. Именно в этот период школьники обычно начинают подготовку к экзаменам. А к маю количество объявлений уменьшилось в три раза и составило всего 6% от общего количества за учебный год.

Самые дорогие предложения пришлись на декабрь 2017 года, а выгоднее всего начинать подготовку ребенка к ЕГЭ оказалось в апреле 2018: в этом месяце стоимость занятия была в 2,5 раза дешевле, чем в декабре.

По данным Юлы в Самаре средняя стоимость занятия по всем предметам составила 390 рублей. Для сравнения: дороже всего в России подготовка к экзаменам обошлась в Москве — 730 рублей в час. А дешевле всего нанять репетиторов можно было в Волгограде — за 330 рублей.

Дороже остальных в Самаре оказались репетиторы по географии 500 рублей за час в среднем. На втором месте по стоимости — обществознание и химия, по 430 рублей за час. На третьем — иностранные языки и физика. Средняя цена урока с преподавателем — 410 рублей. А более доступными предметами стали биология (300 рублей), информатика (310 рублей) и русский язык (350 рублей). Средняя стоимость одного урока с репетитором по математике составила 380 рублей, а по истории — 400 рублей.