Стали известны доходы всех глав регионов Дальнего Востока за прошлый год

ВЛАДИВОСТОК , 14 мая — РИА Новости . Главы регионов Дальнего Востока опубликовали сведения о доходах за 2017 год.

Так, доход главы Магаданской области Владимира Печеного составил в прошлом году 6,28 миллиона рублей — почти на 20 тысяч рублей больше, чем в 2016 году. У него в собственности квартира в РФ и автомобиль Nissan X-Trail 2012 года выпуска. Доход супруги Печеного составил почти 176,7 тысячи рублей. В ее собственности — квартира и гараж.

Глава Сахалина Олег Кожемяко задекларировал в 2017 году 25,23 миллиона рублей, что в среднем на 2 миллиона меньше, чем в 2016 году. У него в собственности — четыре дома, участок, мотоцикл Harley-Davidson XL883N.

Губернатор Приамурья Александр Козлов задекларировал в 2017 году 2,3 миллиона рублей, в 2016 году — 3,28 миллиона рублей. Козлов владеет квартирой и долей в подземной автостоянке. Его супруга за 2017 год задекларировала 1,7 миллиона рублей.

Глава Чукотки Роман Копин году заработал 4,14 миллиона рублей. В 2016 году он задекларировал почти 4,96 миллиона рублей дохода. В собственности у Копина — половина квартиры. Его супруга в 2017 году задекларировала 4,69 миллиона рублей.

Общий доход врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко , который до октября 2017 года занимал должность генерального директора ФГУП «Росморпорт», в прошлом году составил 16,14 миллиона рублей. В собственности Тарасенко — квартира площадью 190,3 квадратных метра, гараж, снегоход, прицеп и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Его супруга за 2017 год задекларировала 6,1 миллиона рублей. В ее собственности — два земельных участка в России и Испании , два жилых дома и два машиноместа, а также гидроцикл и прицеп.

Глава ЕАО Александр Левинталь в 2017 году заработал 4,3 миллиона рублей — почти столько же, сколько в 2016 году (4,27 миллиона рублей). В его собственности — автомобиль Nissan Murano, половина квартиры и гараж. Супруга главы региона задекларировала 3,6 миллиона рублей.

Годовой доход губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта в 2017 составил 16,5 миллиона рублей, в 2016 году — 12,7 миллиона рублей. Шпорт владеет квартирой в 115,8 квадратных метра и машиноместом, автомобилем Lexus LX 570, прицепом H3CA, снегоходом Lunx 69 Yeti 600 Army. Супруга Шпорта задекларировала доход за 2017 год в 774,2 тысячи рублей.

Глава Якутии Егор Борисов за 2017 год задекларировал доход в 6,45 миллиона рублей — меньше, чем в 2016 (7,86 миллиона рублей). У него в собственности квартира, гараж и доля от еще одного гаража. Супруга Борисова в 2017 году заработала почти 988 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Камчатского края Владимир Илюхин заработал за 2017 год 9,49 миллиона рублей — на 90 тысяч рублей больше, чем в 2016 году. В собственности у главы региона квартира, а также автомобиль Mercedes Benz и мотоцикл «ИЖ Планета-Спорт».

Доход супруги губернатора за прошлый год составил 361 тысячу рублей, у нее в собственности два дома, квартира, два земельных участка и машиноместо.