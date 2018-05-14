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Губернатор Магаданской области в 2017 году заработал 6,283 млн рублей
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Губернатор Магаданской области в 2017 году заработал 6,283 млн рублей 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный в 2017 году заработал 6,283 млн рублей, что практически равно доходам 2016 года, сообщается на сайте регионального правительства.
Общая сумма задекларированного годового дохода губернатора в 2017 году составляет 6,283 млн рублей, в 2016 году — 6,264 млн рублей. Доход его супруги не изменился и составил 176,762 тыс. рублей.
В собственности у губернатора остались квартира площадью 50,1 кв. м и автомобиль Nissan X-Trail 2012 года выпуска, в собственности супруги — квартира площадью 67,8 кв. м и гаражный бокс (20,4 кв. м).
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