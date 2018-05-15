В Якутии зарезервировали средства для ликвидации последствий паводка

ХАБАРОВСК , 15 мая — РИА Новости . Правительство Якутии для ликвидации последствий паводка создало финансовый резерв в размере более 120 миллионов рублей, сообщается на сайте правительства региона.

Ранее сообщалось, что из-за весеннего паводка в Якутии пострадали 11 населенных пунктов, под угрозой подтопления еще несколько поселков. В республику переброшены дополнительные силы спасателей из Хабаровска. Объявлен режим ЧС федерального уровня.

"Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера правительством Якутии создан финансовый резерв в размере более 120 миллионов рублей, накоплен резерв материальных ресурсов на общую сумму 98 миллионов рублей", — приводятся в сообщении слова первого вице-премьера правительства республики Алексея Колодезникова

Отмечается, что в органах местного самоуправления региона финансовый резерв составил 83 миллиона рублей, резерв материальных ресурсов — 77 миллионов рублей.

Также финансовый резерв в 262 миллиона рублей создан на объектах экономики республики, накоплен материальный резерв на общую сумму 215 миллионов рублей.