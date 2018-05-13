Немецкий онлайн-банк использует биткоины для выдачи кредитов по всему миру

Предполагается, что это даст банку обойти систему международных банковских переводов SWIFT и предоставлять деньги заемщикам почти мгновенно.

«Обычные денежные переводы стоят довольно дорого из-за комиссий банков за обмен валюты и могут занимать до нескольких дней. С помощью Bitbond платежи будут совершаться вне зависимости от того, где находятся клиенты. Через интернет это будет очень-очень быстро, и комиссионные сборы будут низкими», — пояснил Альбрехт в интервью Reuters TV.

Клиенты будут получать займы в биткоинах и в других криптовалютах всего на несколько секунд или минут — после этого их автоматически обменяют на национальную валюту принимающей страны. Такой метод позволит избежать колебаний курса криптовалют.

Ранее некоторые компании уже использовали биткоин как средство обеспечения для залогов, но еще никогда — для перевода кредитов на международном уровне.

Онлайн-платформа для P2P-кредитования Bitbond была основана в 2013 году. Сейчас в команде стартапа 24 человека из 12 стран, которые управляют кредитными портфелями 100 клиентов на общую сумму в миллион долларов ежемесячно. По словам Альбрехта, большая часть клиентов Bitbond — владельцы мелкого бизнеса или фрилансеры. Они берут небольшие кредиты — не превышющие 50 тысяч долларов.

В октябре 2016 года Bitbond получил банковскую лицензию в Германии. В начале 2017 года он закрыл два крупных инвестиционных раунда — на 1,2 и 5,6 миллионов долларов. Всего за пять лет, по данным Crunchbase, стартап привлек 7,6 миллионов долларов финансирования.

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