Ещё
Немецкий онлайн-банк использует биткоины для выдачи кредитов по всему миру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немецкий онлайн-банк использует биткоины для выдачи кредитов по всему миру 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Предполагается, что это даст банку обойти систему международных банковских переводов SWIFT и предоставлять деньги заемщикам почти мгновенно.
«Обычные денежные переводы стоят довольно дорого из-за комиссий банков за обмен валюты и могут занимать до нескольких дней. С помощью Bitbond платежи будут совершаться вне зависимости от того, где находятся клиенты. Через интернет это будет очень-очень быстро, и комиссионные сборы будут низкими», — пояснил Альбрехт в интервью Reuters TV.
Клиенты будут получать займы в биткоинах и в других криптовалютах всего на несколько секунд или минут — после этого их автоматически обменяют на национальную валюту принимающей страны. Такой метод позволит избежать колебаний курса криптовалют.
Ранее некоторые компании уже использовали биткоин как средство обеспечения для залогов, но еще никогда — для перевода кредитов на международном уровне.
Онлайн-платформа для P2P-кредитования Bitbond была основана в 2013 году. Сейчас в команде стартапа 24 человека из 12 стран, которые управляют кредитными портфелями 100 клиентов на общую сумму в миллион долларов ежемесячно. По словам Альбрехта, большая часть клиентов Bitbond — владельцы мелкого бизнеса или фрилансеры. Они берут небольшие кредиты — не превышющие 50 тысяч долларов.
В октябре 2016 года Bitbond получил банковскую лицензию в Германии. В начале 2017 года он закрыл два крупных инвестиционных раунда — на 1,2 и 5,6 миллионов долларов. Всего за пять лет, по данным Crunchbase, стартап привлек 7,6 миллионов долларов финансирования.
Материалы по теме:
О чем волноваться банкам в эпоху блокчейна
Как страховать риски при инвестициях в криптоактивы
3 альтернативы биткоину, на которые стоит обратить внимание
RB.ru: последние новости
Куда пойти учиться: образовательные программы в мае 2018 года Пользователи сообщили о возобновлении работы Telegram без прокси и VPN Маск показал «почти готовый» тоннель под Лос-Анджелесом и анонсировал бесплатные поездки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену67
Стало известно о тайной поездке Скрипаля в Прагу220
Киркоров оскорбил россиян206
Рубль падает — на границе становится тише71
«Подобной гавани в Европе нет»120
Видео
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
Смерч в Астрахани попал на видео
Происшествия Катастрофы
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
06:22
Киркоров оскорбил россиян
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение