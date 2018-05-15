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Торговый оборот Москвы на 4,7% превысили показатели прошлого года
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Торговый оборот Москвы на 4,7% превысили показатели прошлого года 

ТАСС 21 минуту назад
Фото: ТВ Центр
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Торговый оборот столицы за первые три месяца 2018 года превысил 1,1 трлн рублей, что на 4,7% больше чем в аналогичном периоде 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития Москвы со ссылкой на слова вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.
"В первом квартале в столице продолжился рост розничной торговли. Суммарный торговый оборот за первые три месяца 2018 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7% и превысил 1,1 трлн рублей", — приводятся слова Сергуниной.
Она подчеркнула, что посещаемость крупных торговых центров Москвы за этот же период увеличилась на 1,8%, а продажи новых легковых автомобилей — на 6,8%.
"В первом квартале 2018 года также зарегистрировано 46,1 тыс. договоров на покупку жилья, это на 35,6% больше, чем за январь-март прошлого года", — отметила Сергунина.
В свою очередь глава столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов добавил, что увеличивается и размер денежных сбережений столичных жителей в банках.
"Сбережения жителей столицы в банках по сравнению с началом марта прошлого года выросли на 5,4%", — сказал Ефимов.
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