Ипотека падает в демографическую яму

Из-за так называемой «демографической ямы», которая образовалась в России в конце 90-х, рынок ипотеки может сократиться на 17%, а розничное кредитование — упасть на 13% к 2027 году. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс».

Население РФ к концу 2016 года составило более 146 млн человек. «Демографическая яма», которая характеризуется наиболее низкими показателями, приходится на население в возрасте 10–25 лет. По мнению аналитиков, эта яма уже к 2027 году изменит баланс на рынке кредитования. Так, число кредитующихся в возрасте 25–34 лет к этому году сократиться на 43%. Отметим, что сейчас данная возрастная группа — костяк, который пользуется основными кредитными услугами. Согласно прогнозу БКИ «Эквифакс», клиентов 55— 64 лет тоже будет меньше (потери составят 19%). А вот сегмент молодых заемщиков (18–24 лет) увеличится на 13%. Как ни странно, но лидерами по росту станут граждане в возрасте 65–74 лет (ожидается увеличение числа клиентов на 50%).

Есть ли решение уже сейчас?

Основной помощник в данной ситуации — это время. Финансовые организации могут решить эту проблему путём привлечения лиц, которые сейчас охвачены кредитованием фрагментарно. Например, молодежь в возрасте 18–24 лет и пенсионеры. Вторая категория как раз может расшириться за счёт планируемого правительством увеличения пенсионного возраста. А юный сегмент не так прост. Вряд ли сейчас этой категории лиц банка смогут предложить услуги по привлекательным ставкам, т.к. данная категория достаточно рискованная для финучреждений. Однако, несомненно, кредитным организациям придётся пойти на некоторые уступки. Ведь некоторые банки уже сегодня делают многое для того, чтобы вырастить своих клиентов с раннего возраста.

Между прочим объём выдачи ипотеки в настоящее время бьёт все рекорды. Ставки по ипотеке снижаются, а население охотнее соглашается на такие долгосрочные кредиты. Кроме того, всё больше и больше людей сейчас прибегают к рефинансированию ранее выданных кредитов. Рынок ипотеки растет за счет новых заемщиков, а средневзвешенная ставка по ипотеке в феврале составила 9,75% годовых. Также снижается и доля просроченных кредитов, их стало намного меньше.

Однако стоит учесть, что любой долгосрочный прогноз крайне сложен. К 2027 году могут произойти любые изменения и не только демографического характера. И всё же у рынка ипотеки сейчас намного больше причин для роста, нежели для снижения. Но как быстро этот потенциал будет исчерпан, и будет ли он использован на 100% к 2027 году — достаточно сложно судить, так как спрос очень сильно подвержен внешнему влиянию — стоимости квадратного метра на жилье, уровню доходов населения, инфляционным настроениям. Если «демографическая яма» придется на период активного экономического роста, то она может оказаться существенно меньше, чем ожидается сейчас.

Эта идея выглядит очень сомнительной. Даже сегодня, несмотря на то, что, например, объемы выданных ипотечных кредитов бьют исторические рекорды, кредитами и займами охвачена только треть населения, не больше. Сокращение объемов кредитования после 2020 года возможно, но не обязательно по демографическим причинам. Могут быть и другие предпосылки, например, рост реальных доходов, благодаря которым у населения уменьшатся стимулы получать кредиты в банке, многие люди в дальнейшем просто начнут откладывать себе на квартиру. Может также повлиять развитие других сегментов финансового рынка, например, фондового рынка или рынка криптовалют, и у людей появится дополнительная возможность зарабатывать.

Возникает также вопрос: нужно ли оживлять кредитный рынок, если бурные темпы роста замедлятся? На мой взгляд, рынку через 2–3 года будет даже необходима передышка, чтобы не надулся кредитный «пузырь». Ведь гораздо хуже будет, если сегодняшние заемщики в массовом порядке не смогут погасить долги. Искусственно ничего оживлять не надо. В принципе, трудно отрицать, что демографические проблемы могут влиять на кредитный рынок, но их влияние проявляется несколько иначе.