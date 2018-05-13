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Новый ежедневный автобусный рейс из Москвы в Смоленск запущен с автостанции «Тушинская»
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Новый ежедневный автобусный рейс из Москвы в Смоленск запущен с автостанции «Тушинская» 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Ежедневные автобусные рейсы, следующие по маршруту из Москвы в Смоленск, запущены с автостанции «Тушинская». Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».
«Перевозчик ООО «Мобил Трак Центр» открыл рейс по маршруту Москва-Смоленск с автостанции «Тушинская» отправлением ежедневно в 9:45», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что стоимость проезда для взрослых составляет: до Можайска — 300 руб., до Гагарина — 600 руб., до Вязьмы — 700 руб., до Сафоново — 800 руб., до Ярцево — 900 руб., до Смоленска — 1 тыс. 100 руб., для детей до 12 лет с предоставлением отдельного места (при предъявлении оригинала свидетельства о рождении) — 50% от стоимости билета для взрослых. Стоимость провоза багажа 50 руб.
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