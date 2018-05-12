20 хороших товаров с AliExpress, которых у вас нет 

20 хороших товаров с AliExpress, которых у вас нетНикогда не поздно купить полезную и практичную вещь, которой нет дома или в офисе. Мы нашли самые достойные вашего внимания штуки, их стоит заказать на этой неделе.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
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1. Кабель-рулетка
Очень компактный брелок с кабелем Lightning, microUSB или Type-C.
Цена: от 253 руб., купить с кэшбеком
2. Умная розетка Xiaomi
Позволяет включать и отключать гаджеты по расписанию.
Цена: от 729 руб., купить с кэшбеком
3. Портативные весы
Удобная штука в домашнем хозяйстве, быстро и точно определяет вес предметов.
Цена: 279 руб., купить с кэшбеком
4. Умный светильник
Пригодится для освещения шкафа или кладовки.
Цена: 854 руб., купить с кэшбеком
5. Бесконтактный термометр
Позволяет измерить температуру тела всего за несколько секунд.
Цена: 716 руб., купить с кэшбеком
6. Щетка для аквариума
Удобное магнитное приспособление для чистки аквариумов или жилищ других питомцев.
Цена: от 244 руб., купить с кэшбеком
7. Надежный фиксатор
Специальное вещество позволяет чинить практически любые предметы и вещи.
Цена: 59 руб., купить с кэшбеком
8. Боковое зеркало
Расширяет обзор вокруг автомобиля.
Цена: 150 руб., купить с кэшбеком
9. Вместительный бумажник
Годный бумажник их износостойкого материала.
Цена: 272 руб., купить с кэшбеком
10. Презентер-указка
Пригодится для управления слайдами на публичной презентации.
Цена: от 364 руб., купить с кэшбеком
11. Ланч-бокс
Удобный контейнер для обедов с отделение для приборов.
Цена: 472 руб., купить с кэшбеком
12. Машинка на управлении
Компактная игрушка для детей или «дразнилка» для домашних животных.
Цена: 556 руб., купить с кэшбеком
13. Органайзер для авто
Поможет навести порядок в багажнике.
Цена: 413 руб., купить с кэшбеком
14. Дорожная бритва
Небольшая бритва со сменными лезвиями может поместиться даже в портмоне.
Цена: 330 руб., купить с кэшбеком
15. Подставка для книг
Стильная подставка станет украшением в любой комнате.
Цена: от 826 руб., купить с кэшбеком
16. Набор сверел
Незаменимый набор для домашних мастеров.
Цена: 508 руб., купить с кэшбеком
17. Bluetooth-приемник
Превращает колонки, телевизор или автомагнитолу в приемник беспроводного сигнала.
Цена: 317 руб., купить с кэшбеком
18. Металлические защелки
Удобная штука для замены сломавшегося фиксатора на сумке, рюкзаке или ремне.
Цена: от 113 руб., купить с кэшбеком
19. Диодный прожектор
Яркий светильник для проведения ремонтов, освещения помещений или постановки света для съемок.
Цена: от 1 397 руб., купить с кэшбеком
20. Модель авто 1:32 Продавец с большим выбором моделей авто в разных масштабах.
Цена: 755 руб., купить с кэшбеком
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!
Молодец, что дочитал до конца, вот еще три годных штуки в нашем Telegram.