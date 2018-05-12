20 хороших товаров с AliExpress, которых у вас нет

20 хороших товаров с AliExpress, которых у вас нетНикогда не поздно купить полезную и практичную вещь, которой нет дома или в офисе. Мы нашли самые достойные вашего внимания штуки, их стоит заказать на этой неделе.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. Все знают, что на AliExpress есть недобросовестные продавцы, а с помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Кабель-рулетка

Очень компактный брелок с кабелем Lightning, microUSB или Type-C.

Цена: от 253 руб., купить с кэшбеком

2. Умная розетка Xiaomi

Позволяет включать и отключать гаджеты по расписанию.

Цена: от 729 руб., купить с кэшбеком

3. Портативные весы

Удобная штука в домашнем хозяйстве, быстро и точно определяет вес предметов.

Цена: 279 руб., купить с кэшбеком

4. Умный светильник

Пригодится для освещения шкафа или кладовки.

Цена: 854 руб., купить с кэшбеком

5. Бесконтактный термометр

Позволяет измерить температуру тела всего за несколько секунд.

Цена: 716 руб., купить с кэшбеком

6. Щетка для аквариума

Удобное магнитное приспособление для чистки аквариумов или жилищ других питомцев.

Цена: от 244 руб., купить с кэшбеком

7. Надежный фиксатор

Специальное вещество позволяет чинить практически любые предметы и вещи.

Цена: 59 руб., купить с кэшбеком

8. Боковое зеркало

Расширяет обзор вокруг автомобиля.

Цена: 150 руб., купить с кэшбеком

9. Вместительный бумажник

Годный бумажник их износостойкого материала.

Цена: 272 руб., купить с кэшбеком

10. Презентер-указка

Пригодится для управления слайдами на публичной презентации.

Цена: от 364 руб., купить с кэшбеком

11. Ланч-бокс

Удобный контейнер для обедов с отделение для приборов.

Цена: 472 руб., купить с кэшбеком

12. Машинка на управлении

Компактная игрушка для детей или «дразнилка» для домашних животных.

Цена: 556 руб., купить с кэшбеком

13. Органайзер для авто

Поможет навести порядок в багажнике.

Цена: 413 руб., купить с кэшбеком

14. Дорожная бритва

Небольшая бритва со сменными лезвиями может поместиться даже в портмоне.

Цена: 330 руб., купить с кэшбеком

15. Подставка для книг

Стильная подставка станет украшением в любой комнате.

Цена: от 826 руб., купить с кэшбеком

16. Набор сверел

Незаменимый набор для домашних мастеров.

Цена: 508 руб., купить с кэшбеком

17. Bluetooth-приемник

Превращает колонки, телевизор или автомагнитолу в приемник беспроводного сигнала.

Цена: 317 руб., купить с кэшбеком

18. Металлические защелки

Удобная штука для замены сломавшегося фиксатора на сумке, рюкзаке или ремне.

Цена: от 113 руб., купить с кэшбеком

19. Диодный прожектор

Яркий светильник для проведения ремонтов, освещения помещений или постановки света для съемок.

Цена: от 1 397 руб., купить с кэшбеком

20. Модель авто 1:32 Продавец с большим выбором моделей авто в разных масштабах.

Цена: 755 руб., купить с кэшбеком

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!

Молодец, что дочитал до конца, вот еще три годных штуки в нашем Telegram.