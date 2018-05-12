Почему в 1998 году в России случился дефолт

После распада СССР у России начались перманентные финансовые проблемы. Переход от плановой экономики к рыночной, внешний и внутренний долг, постоянные финансовые заимствования. Результатом такой политики стал неподъемный госдолг, который привел к дефолту 17 августа 1998 года.

До 1998 года

В 1990-е годы банки зарабатывали на кредитовании других банков и на операциях overnight, то есть они покупали валюту во Владивостоке до открытия биржи, а утром продавали в Москве . Прибыль составляла сотые процента, но с учетом объемов конечный результат был очень неплох.

В середине 1990-х банки начали борьбу за промышленные активы, и на этой борьбе хорошо заработали журналисты, маркетологи и пиарщики. В столице было много денег, запретов советского времени уже не существовало, открывались клубы, рестораны, модные заведения на западный манер. Впервые за долгое время ощущалась свобода в действиях и появилась возможность хорошо зарабатывать.

Призрак дефолта

Несмотря на более-менее стабильную ситуацию, стали ходить слухи о надвигающемся дефолте. На это косвенно указывал Азиатский кризис 1997 года, который повлек за собой мировое снижение цен на нефть. В тот момент Россия гораздо больше зависела от продажи нефти, чем сейчас. В июне 1998 года в «Коммерсанте» появилась статья о том, что на валютном рынке есть одна большая проблема — неплатежи. Сделки заключались по курсу 7 рублей 30 копеек, хотя Центробанк давал обещание, что курс доллара не превысит 7 рублей. Получалось, что контракты, заключаемые по цене 7,30 руб., не были обязательны к выполнению. Финансовые аналитики и представители банков пытались сохранить оптимизм, полагаясь на то, что правительство не допустит самого плохого развития событий. Была некая уверенность, что у государства есть деньги.

Но 17 августа, в «черный» понедельник, Сергей Кириенко объявил технический дефолт. Страна фактически признала, что у нее нет денег на выплату ни внешнего, ни внутреннего долга. [С-BLOCK]

Однако даже после этого оставались оптимисты, которые надеялись на то, что экономический кризис будет преодолен в короткие сроки — до конца 1998 года. Георгий Мальцев, начальник управления стратегического анализа банка Инком, говорил: «Ситуация с ажиотажным спросом на доллар продлиться еще неделю — десять дней, не больше. Уже сейчас мы выходим к твердому курсу 7 рублей 20 копеек за доллар». А вице-президент ЮКОСа Эдуард Грушевенко утверждал, что паника уляжется уже через две недели, хотя кризис 1998 года будет затяжным и закончится только тогда, когда встанет на ноги промышленность.

Но ни через неделю, ни через две паника не прекратилась и рубль не укрепился. Доллар стал стоить 24 рубля. В один момент жизнь миллионов россиян изменилась.

Пострадавшие

Острее всего почувствовали на себе кризис обычные российские граждане. Больше всего пострадали те, у кого были вклады в российских рублях и долларовые долги. Многие вспоминают кризис как катастрофу. Ольга Косец , президент межрегиональной общественной организации, рассказала: «Когда мы торговали на рынке, соседка заняла 20 тысяч в долларах, чтобы купить товар. В пятницу она закупилась, ко вторнику рассчитывала поработать и рассчитаться, обменяв на доллары. Товара не осталось, но она потеряла в деньгах. Еле привели в чувство». Татьяна, менеджер по рекламе, приобрела квартиру, перед этим заняв деньги в долларах. В тот момент ситуация казалась ей безвыходной. Семья Исаковых перед дефолтом обменяла доллары на рубли, чтобы закончить ремонт. [С-BLOCK]

В те дни было уже не до выбора, скупали все. Игорь Тулин вспоминает, что тоже во время ремонта, хотел купить американский фильтр для воды, но он за 30 минут подорожал в 6 раз.

Однако были и такие, кто оказался в плюсе. В основном это были сотрудники зарубежных компаний, получавших зарплату в валюте, в конверте. Им в первое время цены показались чрезвычайно низкими, а товары доступными. Беда обошла их стороной.

Волшебный кризис

Несмотря на ощущение катастрофы и состояние ступора, жизнь продолжалась. Цены постепенно снижали, проводили реорганизацию, кредиторы прощали долги. Одни фирмы меняли сферу деятельности, другие начинали ориентироваться на российское производство. Набирал популярность новый вид бизнеса — долговой. Предлагали содействие в закрытии валютных долгов, в работе с денежными остатками на вкладах банков.

Некоторым кризис даже помог. Например, когда Вадим Сковородин прочел в газете интервью с А. Чубайсом , он понял, что крах рубля не за горами, и перевел все свои сбережения в валюту. А после стремительного повышения доллара он наконец-то смог купить себе квартиру. [С-BLOCK]

В то время как люди паниковали, теряли проценты, деньги, лишались недвижимости, выигрывали самые терпеливые и спокойные. По словам Ольги Косец, кризис 1998 года послужил толчком для развития легкой промышленности в России, потому что покупать товар за рубежом и продавать его в России стало невыгодно и многие начали открывать собственное дело.

Экономический кризис стал своего рода очищающим огнем для российского бизнеса. Исчезли фирмы-однодневки, возрождалось производство. В обществе стали относиться друг к другу терпимее, приходили на помощь в трудную минуту. Так что в какой-то степени, кризис 1998 года был волшебным временем — тяжелым, но не без чудес.