В поисках новых доходов всё больше россиян становятся частными инвесторами

То есть активнее вкладывают деньги в облигации или акции. Инвесторы рискуют, ведь вложения в ценные бумаги средства не попадают в систему страхования вкладов. Тем не менее, это популярно. Только в марте этого года объем торгов в этом сегменте на биржах превысил два триллиона рублей, это на 60 процентов больше, чем год назад.

Накопить на машину, отпуск или новую дачу. Есть разные способы добраться до финансовой цели. Можно копить на вкладе в банке, процент небольшой, но деньги застрахованы. А можно стать инвестором. Правда, как это сделать, нужно еще научиться.

Альтернативы банковских вкладов — акции и облигации. Всё это — финансовые инструменты, которыми, умеючи, можно неплохо «починить» свою экономику. Акция — это ваша доля в бизнесе. С ее помощью заработать можно на успешных покупках и продажах, получать дивиденды. Облигация — это ценная бумага, по сути — долг перед вами условной компании или даже целой страны.

— Чтобы купить облигацию, нужно несколько шагов: первое — открыть брокерский счет, второе — туда положить деньги, либо наличными через кассу, либо банковским переводом. И дальше купить нужные вам облигации. Если вы затрудняетесь, то спросите сотрудника брокера, какие вам лучше подойдут, исходя из вашего срока и надежности. Выбирайте только надежные компании. То есть, чтобы они дожили вместе с вами до погашения облигации.

Инвестиции — это всегда риск. Сбережения могут увеличиться, а могут и сокращаться. В 2008-м Владимир Аксёнов расстался с хорошей суммой. Но теперь снова «в плюсе».

— По своему опыту могу сказать, что начинать нужно тогда, когда есть понимание тех инструментов, в которые вы собрались инвестировать. И, пожалуй, самый главный совет начинать с той суммы, которую не страшно потерять.

Первым делом для начинающего инвестора должна стать учеба. Тут поможет интернет и сайты бирж или крупных брокерских компаний. Открыть брокерский счет можно: онлайн из дома или в офисе брокерской компании. Это профессиональные посредники. Обязательно — и в этом надо удостовериться — с лицензией Банка России. Самым терпеливым — тем, кто собирается вкладываться в акции и облигации больше трех лет, — есть смысл открывать не брокерский счет, а индивидуальный инвестиционный. Тогда ежегодно можно рассчитывать еще и на налоговый вычет. А вот раскручивающийся рынок «Форекс» для новичков эксперты не рекомендуют — уж больно велики риски все потерять.

Существуют простейшие правила для начинающего инвестора. Во-первых, свои финансовые цели всегда важно четко представлять. Те же машина, отпуск или дача вполне могут быть этими целями. Во-вторых, если нет вклада в банке, об инвестициях думать рано. На вкладе в банке должно быть пять-шесть ежемесячных расходов семьи. В-третьих, нужно застраховать базовые риски, то есть имущество, ответственность, жизнь — опять же для того, чтобы в особых случаях изымать деньги не из инвестиций. В-четвертых, сначала разберитесь, как работает рынок.

И, наконец, эксперты говорят: инвестиции должны «жить вместе с инвестором». Поэтому хотя бы раз в три месяца нужно заглядывать в свой инвестпортфель, и интересоваться, как идут дела.

Научившись думать на перспективу и понимать законы рынка, можно научиться и зарабатывать без отрыва от любимого дела. Ну, или отдыха.