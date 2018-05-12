Продажи жилья в Новой Зеландии подскочили на фоне сильного спроса

Количество проданных объектов выросло до 6 368 в апреле 2018 года с 5 973 годом ранее, согласно данным Института недвижимости Новой Зеландии . За исключением Окленда: число сделок с недвижимостью в остальных регионах выросло на 8,4% — до 4 514, в то время как продажи увеличились на 2,4% — до 1 854, сообщает Scoop. Последний сильный всплеск продаж наблюдался в мае 2016 года.

Перегретый рынок жилья в Новой Зеландии замедлился, поскольку ограничения резервного банка на ипотечное кредитование с более высоким уровнем заемных средств и более жесткими кредитными критериями сделали его менее доступным для покупателей. Последние данные, однако, указывают на некоторое оживление, возвращающееся на рынок, поскольку имеющегося предложения не хватает.

Средняя стоимость продажи жилья в стране выросла на 1,9% — до $550 000 по сравнению с годом ранее, в то время как средние цены в Окленде снизились на 0,6% — до $850 000. По данным Norwell, объем недвижимости, реализованной в Окленде в промежутке между $250 000 и $750 000, увеличивается, а от $750 000 — падает, из-за чего средняя цена в целом здесь снижается.

Больше всего сократились продажи жилья в нижнем ценовом диапазоне: объекты стоимостью до $500 000 составили 43,1% всех сделок по сравнению с 44,6% годом ранее. В то же время продажи в интервале от $500 000 до $750 000 — это 28,3% от общего объема по сравнению с 26,9% в 2017 году. Покупки жилья стоимостью от $1 млн также слегка упали — до 13,8% против 14,2% годом ранее.