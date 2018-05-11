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В Самарской области прожиточный минимум увеличили на 272 рубля
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В Самарской области прожиточный минимум увеличили на 272 рубля 

63.ru 56 минут назад
Фото: 63.ru
Правительство Самарской области утвердило новый прожиточный минимум. Его размер увеличили на 272 рубля — до 9672 рублей на душу населения.
Как говорится в постановлении за подписью председателя правительства Александра Нефёдова, расчет произвели по итогам первого квартала 2018 года.
— Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10607 рублей, для детей — 9640 рублей, для пенсионеров — 7642 рубля, — указали чиновники в документе.
Прожиточный минимум устанавливают на основе потребительской корзины. Обычно в ее структуру входят картофель, хлеб, макароны, крупы, фрукты, мясо и яйца. Кроме еды в корзине есть и непродовольственные товары. Их стоимость равна половине потраченной на них суммы. Также в минимум вписывают коммунальные и прочие платежи. Этот показатель используют в том числе для расчета размеров социальной помощи.
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