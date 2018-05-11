Арендные ставки на премиум-недвижимость Лондона снизились

По словам главы лондонского отдела исследований Knight Frank Тома Билла, в то время как спрос для арендной недвижимости остается устойчивым, уровень нового предложения снизился. Причина в том, что на рынок продаж возвращается уверенность, и все больше арендодателей рассматривают вопрос реализации своей собственности из-за недавних налоговых изменений, включая изменения в облегчении ипотечных условий и надбавках за амортизацию, сообщает PropertyWire.

Согласно отчету, годовое количество новых объявлений об аренде к марту 2018 года было на 6% выше, чем за предыдущие 12 месяцев. Эквивалентное увеличение в марте 2017 года составило 51%, поскольку больше владельцев решили сдавать свою недвижимость в ответ на неопределенный рынок продаж.

Тем не менее, за последние 10 лет арендные ставки в Лондоне выросли на 25%.