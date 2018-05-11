Политолог: Решение Гаагского суда по иску украинских компаний нельзя назвать объективным

Накануне стало известно, что суд в Гааге обязал Россию компенсировать украинской стороне потерю «крымских активов» после вхождения полуострова в состав РФ.

Сумма выплат может превысить 150 миллионов долларов.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не была представлена на судебном процессе и не намерена выплачивать компенсации.

Политолог Владимир Джаралла отметил, что «говорить об объективности западного суда не приходится».

— Мы можем говорить об окончании мифа о справедливой и независимой западной судебной системе. Как известно, на этом процессе отсутствовали представители России, а значит, его юрисдикция не может распространиться на Россию и поставленные проблемы не могут вообще признаваться как таковыми, — отметил он в комментарии изданию «Невские Новости».

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