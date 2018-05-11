Цены на роскошное жилье остаются высокими в крупнейших городах Канады

Более жесткие правила ипотечного кредитования в форме стресс-теста, реализованного в начале 2018 года и призванного обеспечить заемщикам возможность получить заем в период роста процентных ставок, потрясли рынок и привели к временному охлаждению. Покупатели решили подождать, чтобы тщательно изучить влияние нововведений на цены. Дело осложнилось еще и повышением налогов для собственности класса «люкс» стоимостью свыше $2,4 млн и налогом на имущество нерезидентов в Онтарио, сообщает Mansion Global.

По словам президента и гендиректора Royal LePage Фила Сопера, стоимость жилья на элитном рынке Канады остается довольно устойчивой, если учесть экономические трудности, созданные государством. Устойчивость цен отражает сильное стремление покупателей роскоши жить и работать в городах, которые неизменно входят в число самых желанных на планете.

В течение первых четырех месяцев 2018 года средняя стоимость элитной квартиры в районах большого Ванкувера и большого Торонто выросла на 7% и 10,4% соответственно по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Рост цен на апартаменты опередил таковые на дома: в Ванкувере — подъем на 5,2%, в Торонто — спад на 0,2%.

По словам Сопера, рост цен на квартиры отражает демографический сдвиг в Северной Америке. Бэби-бумеры, наконец, покидают свои большие семейные дома и перебираются в роскошные кондоминиумы, которые более приемлемы по цене, чем особняки.

Средняя стоимость элитных апартаментов в большом Монреале Оттаве выросла на 3,9% и 4% соответственно, а цены на кондо в Калгари упали на 6,1%. С домами дела здесь обстоят лучше. В Монреале рот составил 9,1% — в среднем, элитный дом здесь стоит $1,6 млн В Оттаве цены поднялись на 6,3%, а в Калгари — на 0,6%.

Ознакомьте с предложениями по продаже жилья в Канаде