Опубликован рейтинг роста цен на элитную недвижимость в городах мира

Цены в Сеуле подскочили на 25%, далее следует рост на 19,3% в Кейптауне , на 16,1% в Гуанчжоу . Стоимость жилья поднялась на 10,9% в Берлине и Шанхае , на 10,5% в Париже, на 10,1% в Мадриде , на 9% в Сан-Франциско , на 8,7% в Сиднее и на 8,3% в Мельбурне, сообщает PropertyWire.

Данные также показывают, что самое большое падение цен за 12 месяцев было в Стокгольме — на 8,4%, далее следуют Тайбэй (7,4%) и Санкт-Петербург (4%).

Общий рост был несколько ниже, чем 4,9%, зафиксированные в декабре 2017 года, но, по словам главы отдела международных исследований в сфере недвижимости Knight Frank Кейт Эверетт-Аллен, поскольку затраты по займам начинают расти в некоторых из крупнейших экономик мира, ожидается, что рост цен на основные товары будет еще более умеренным.

По словам Кейт, уже сейчас разрыв между самым сильным и самым слабым городом сократился с 39% до 33% за последние три месяца, а число мест, в которых наблюдался ежегодное замедление роста, увеличилось с 16 до 23.

Она также отметила, что ключевые европейские города в верхней части таблицы хорошо себя проявляют. Эдинбург Цюрих присоединяются к Берлину, Парижу и Мадриду в ТОП-15 в первом квартале 2018 года. Цены на жилье здесь выросли на 7,7%, поскольку дисбаланс спроса и предложения лежит в основе сделок на сумму свыше $677 000, которых стало больше на 16% в 2017 году.

Схожая ситуация — в Сиднее и Мельбурне, где жилье подорожало на 8,7% и 8,3% соответственно в связи с ограничением предложения. Оба города продолжают опережать своих австралийских коллег: цены выросли всего на 3,6% в Брисбене и на 2,8% в Перте.