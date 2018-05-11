Названы самые дешевые новостройки Москвы

Аналитики компании Est-a-Tet составили рейтинг самых дешевых новостроек в границах «старой» Москвы . В рейтинг вошли десять жилых комплексов с апартаментами стоимостью от двух миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах компании, поступивших 11 мая в редакцию «Дома».

По статистике Est-a-Tet, минимальный бюджет покупки московских апартаментов за год снизился на 11 процентов, самые дешевые новостройки локализованы в основном в двух столичных округах — Северо-восточном и Северном.

«Апартаменты стали доступнее в связи с выходом в реализацию новых проектов, — отмечает Роман Родионцев , руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet. — Ранее на рынке было представлено всего пять проектов, в которых стоимость апартаментов была ниже 4 миллионов рублей, сейчас же количество комплексов с подобным предложением выросло до девяти».

Сейчас самые дешевые апартаменты столицы предлагаются в ЖК Nord (СВАО) — стоимость лота здесь начинается от 2 миллионов рублей, за эту сумму продается студия площадью 26,2 квадратного метра.

На втором месте по стоимости ЖК Cleverland (СВАО), где минимальный бюджет предложения составляет 2,5 миллиона рублей — столько стоит 16-метровая студия. На третьем месте — расположенный на западе Москвы ЖК Citimix, в котором студия площадью 22,4 метра продается за 2,7 миллиона рублей.

Четвертое место рейтинга занимает ЖК «Отель „Восток“» (СВАО), на пятой строчке — ЖК «Летний сад» (САО). Ценовые минимумы здесь составляют 3 и 3,2 миллиона рублей соответственно.

В десятку самых дешевых новостроек с апартаментами вошли также ЖК Level Амурская, «Янтарь Apartments», «Березовая Аллея», «Смольная,44» и «Любовь и Голуби». Минимальный бюджет покупки в этих комплексах находится в пределах от 3,3 до 4,1 миллиона рублей.

В мае 2018 года участники рынка недвижимости подсчитали, что за год цены на столичные апартаменты комфорт-класса снизились на 15,6 процента. В премиальном сегменте московские апартаменты подешевели на 10,5 процента, в элитном — на 14 процентов. Наименее значительно, на 0,6 процента, подешевели апартаменты бизнес-класса. В стандарт-классе цены снизились на 1,5 процента.