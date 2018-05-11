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bitFlyer переманивает специалистов с Уолл-стрит в надежде создать криптовалютную империю
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bitFlyer переманивает специалистов с Уолл-стрит в надежде создать криптовалютную империю 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Криптовалютная биржа bitFlyer переманивает квалифицированных специалистов компаний с Уолл-стрит, предлагая им руководящие должности, чтобы освоить институциональные рынки и создать криптоимперию в развивающейся области.
Юзо Кано, основатель торговой площадки bitFlyer, раньше сам был трейдером в Goldman Sachs, а узнав, что крупные игроки все чаще интересуются цифровыми валютами, решил воспользоваться возможностью. Помимо экспертов с Уолл-стрит, руководство биржи ведет переговоры с сотрудниками высокотехнологичных компаний. Целью Юзо Кано является формирование команды профессионалов для вывода компании на лидирующие позиции.
С 2017 года число пользователей bitFlyer утроилось и сейчас составляет около 2 млн, а ежедневный оборот достигает $2 млрд Компания имеет офисы в Сан-Франциско, Токио, Люксембурге и планирует предоставлять услуги, не связанные в криптовалютой, например, банковские, а также консультировать инвесторов и стартапы.
Юзо Кано уже привлек бывших руководителей подразделений из Barclays Plc и Credit Suisse Group AG, а суммарно за последние полгода штат увеличился на 150 человек. Помимо уже состоявшихся специалистов, bitFlyer ищет программистов, которые обладают необходимыми навыками, но не имеют опыта работы и даже образования, предлагая им зарабатывать $100 000 в год.
Напомним, что Bitfinex изменила состав управленцев.
текст: Иван Маличенко, фото: PicJumbo
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