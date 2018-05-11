Санкции США удвоили торги акциями на Мосбирже

Торги акциями на Мосбирже выросли в апреле в 1,8 раза, а общий объем торгов на фондовом рынке увеличился в 1,5 раза.

6 апреля 2018 г. в пятницу вечером после закрытия Мосбиржи США ввели санкции против России — самые жесткие с момента начала противостояния в 2013 г.

Это решение обрушило российский рынок в понедельник 9 апреля. Падение котировок измерялось двузначными цифрами. Подешевели российские активы и на Лондонской фондовой бирже. Индекс Мосбиржи рублевой стоимости российских активов рухнул на 10% — с 2300 до 2080 пунктов.

Но нашлись те, кто после нескольких часов паники начал покупать резко подешевевшие акции, которые сегодня стоят также как и до обвала.

В итоге обороты резко выросли. До санкций индекс Мосбиржи достигал исторического максимума в 2377 пунктов и в ожидании дня введения санкций снизился до 2330. Сегодня показатель восстановился до этого уровня.

В апреле 2018 года общий объем торгов на всех рынках Мосбиржи вырос на 9,1% (здесь и далее по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) и составил 77,4 трлн рублей.

По итогам месяца зафиксирован рост активности на всех основных рынках биржи: рынке акций (рост 83,5%), рынке облигаций (рост 33,2%), срочном рынке (рост 24,7%), денежном рынке (рост 7,6%) и валютном рынке (рост 6,3%).

Количество торговых дней в апреле 2018 года — 22 (в апреле 2017 года — 20).

Фондовый рынок Объем торгов на фондовом рынке вырос в апреле на 50,6% и достиг 3,135 трлн рублей по сравнению с 2,082 трлн рублей в апреле 2017 года (здесь и далее без учета однодневных облигаций).

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями увеличился на 83,5% до 1,318 трлн рублей (718,2 млрд рублей в апреле 2017 года). Среднедневной объем торгов составил 59,9 млрд рублей (35,9 млрд рублей в апреле 2017 года).

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 33,2% и составил 1,818 трлн рублей (1,364 трлн рублей в апреле 2017 года). Среднедневной объем торгов — 82,6 млрд рублей (68,2 млрд рублей в апреле 2017 года).

В апреле на фондовом рынке Московской биржи размещены 58 облигационных займов на общую сумму 1,555 трлн рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на 994,4 млрд рублей).

Срочный рынок Объем торгов на срочном рынке вырос на 24,7% и составил 8,2 трлн рублей (6,6 трлн рублей в апреле 2017 года) или 139,5 млн контрактов (120,3 млн контрактов в апреле 2017 года).

Объем торгов фьючерсными контрактами составил 132,5 млн контрактов, опционными контрактами — 7,0 млн контрактов.

Объем открытых позиций на срочном рынке на конец месяца достиг 663,6 млрд рублей (699,6 млрд рублей в апреле 2017 года).

Валютный рынок Объем торгов на валютном рынке увеличился на 6,3% и составил 31,8 трлн рублей (29,9 трлн рублей в апреле 2017 года).

Объем торгов инструментами спот вырос на 56,9% и составил 9,0 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов — 22,8 трлн рублей (-5,8%).

Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 446,2 млрд рублей или 23,9 млрд долларов США по сравнению с 1 496,9 млрд рублей в апреле 2017 года (26,5 млрд долларов США).

Денежный рынок Объем торгов на денежном рынке вырос на 7,6% и достиг 31,7 трлн рублей (29,5 трлн рублей в апреле 2017 года), среднедневной объем операций — 1 441,6 млрд рублей (1 473,9 млрд рублей в апреле 2017 года).

Доля развивающегося сегмента репо с ЦК с КСУ увеличилась до 19,8% от общего объема операций репо с ЦК и составила 4,2 трлн рублей.

Товарный рынок Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 7,3 млрд рублей (10,2 млрд рублей в апреле 2017 года). В том числе объем торгов золотом — 7,3 млрд рублей (2,7 т), серебром — 29,9 млн рублей (904,8 кг).

Объем торгов инструментами спот с золотом составил 1,0 млрд рублей (в апреле 2017 года — 0,2 млрд рублей).

Общий объем биржевых торгов агропродукцией (зерно, сахар) по итогам апреля составил 3,1 млрд рублей.