В рамках проекта «Биржа торгов» Департамент города Москвы по конкурентной политике проводит семинар «Школа инвесторов» на тему: «Как купить или арендовать недвижимость у города? Электронные торги».
Обучающий семинар будет посвящен земельно-имущественным торгам, проводимым на Единой торговой площадке Правительства Москвы.
Темы мероприятия:
— разнообразие объектов недвижимости, реализуемых городом;
— официальные информационные ресурсы и онлайн-сервисы;
— порядок и условия участия в электронных торгах;
— электронные торговые площадки;
— поддержка малого бизнеса.
Семинар состоится 16 мая 2018 года в 15:30 (регистрация участников с 15:00) по адресу: ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство. Участие бесплатное.
Контактное лицо для взаимодействия и осуществления регистрации на мероприятие: Астахов Алексей Алексеевич: тел. (495) 957-75-00, доб. 54-563, AstakhovAA@mos.ru.
В случае необходимости, по запросу будет выслан необходимый контент для осуществления рассылки и размещения анонса.
Подробная информация об объектах, выставленных на торги, размещена на портале: www.investmoscow.ru.