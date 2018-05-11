Семинар «Школа инвесторов» на тему: «Как купить или арендовать недвижимость у города? Электронные торги»

В рамках проекта «Биржа торгов» Департамент города Москвы по конкурентной политике проводит семинар «Школа инвесторов» на тему: «Как купить или арендовать недвижимость у города? Электронные торги».

Обучающий семинар будет посвящен земельно-имущественным торгам, проводимым на Единой торговой площадке Правительства Москвы

Темы мероприятия:

— разнообразие объектов недвижимости, реализуемых городом;

— официальные информационные ресурсы и онлайн-сервисы;

— порядок и условия участия в электронных торгах;

— электронные торговые площадки;

— поддержка малого бизнеса.

Семинар состоится 16 мая 2018 года в 15:30 (регистрация участников с 15:00) по адресу: ул. Покровка, д. 47, Цифровое деловое пространство. Участие бесплатное.

Контактное лицо для взаимодействия и осуществления регистрации на мероприятие: Астахов Алексей Алексеевич : тел. (495) 957-75-00, доб. 54-563, AstakhovAA@mos.ru.

В случае необходимости, по запросу будет выслан необходимый контент для осуществления рассылки и размещения анонса.

Подробная информация об объектах, выставленных на торги, размещена на портале: www.investmoscow.ru.