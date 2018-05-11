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Минюст выступил в ООН с докладом о том, что в России не ущемляют прав митингующих
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Минюст выступил в ООН с докладом о том, что в России не ущемляют прав митингующих 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Минюст представил в СПЧ ООН доклад, написанный к 30-й сессии Рабочей группы Универсального периодического обзора, стартовавшей в понедельник в Женеве. В тексте документа говорится, что права митингующих в России не ущемляются, а права проводить мирные массовые акции и свободно высказывать свое мнение гарантируются Конституцией страны.
Стоит отметить, что 5 мая в городах России прошли согласованные и несогласованные с местными властями митинги «Он нам не царь», приуроченные к инаугурации президента Владимира Путина. Шествия организовывал оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники, в результате акций в 27 городах России были задержаны, по данным «ОВД-инфо», 1600 человек. Самые массовые задержания были в Москве — 719 человек, в Петербурге — 217 и в Челябинске — 185.
Между тем представители российского Минюста заявили в Женеве, что «нормы российского законодательства не создают непропорциональных ограничений для пользования правом на свободу мирных собраний и выражения мнения». Об этом пишет «Интерфакс».
В ведомстве напомнили, что законодательство предусматривает уведомительный порядок проведения публичных мероприятий и органы местной власти имею право отказать в проведении митинга. Например, если уведомление было подано лицом, не имеющим право выступать организатором публичной акции. Также отказать могут в случае, если местом проведения акции при подаче заявления указано место, в котором закон запрещает проводить общественные мероприятия.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее журналист и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала акции протеста «Он нам не царь», прошедшие 5 мая по всей стране в канун церемонии инаугурации Владимира Путина. В своем Instagram она раскритиковала тактику власти не разгонять согласованные митинги, подобные акциям в поддержку Telegram, даже несмотря на их масштабность, но «жестоко, с дубинками и вывернутыми руками подростков, разгонять несогласованные [акции протеста]», которые собирают куда меньше участников. По мнению телеведущей, такая тактика лицемерна и абсолютно преступна.
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