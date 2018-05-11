Биржи АТР закрылись разнонаправленно на ожиданиях переговоров США и КНР

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы без единой динамики на ожиданиях второго раунда переговоров США Китая по торговым вопросам, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,35% — до 3163,26 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 1,03%, до 1825,14 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,02% — до 31122,06 пункта, корейский KOSPI — на 0,55%, до 2477,71 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 1,16%, до 22758,48 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — уменьшился на 0,04% и составил 6116,7 пункта.

Трейдеры ожидают второго раунда переговоров между США и КНР по торговле, который пройдет на следующей неделе. Первый этап переговоров проходил в Пекине 3-4 мая. Тогда каких-либо значительных результатов встреча не принесла, и неопределенность в торговых отношениях между странами осталась.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ввести многомиллиардные ввозные пошлины на китайские товары, заявив, что Пекин нарушает принципы свободной торговли, занимаясь демпингом и требуя обязательной передачи китайским фирмам технологий тех фирм, которые хотят работать на китайском рынке.