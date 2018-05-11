Поликлиника больницы проведет день открытых дверей, посвященный туберкулезу

19 мая с 9.00 до 13.00 в поликлиническом отделении городской клинической больницы имени М. П. Кончаловского Зеленограда пройдет акция, посвященная ранней диагностике туберкулеза.

Туберкулез — опасное заболевание, уносящее ежегодно миллионы жизней. Часто протекает в бессимптомной или скрытой форме. Человек может не догадываться, что болен, тем временем заражая окружающих. Более того, чем позже инфекция обнаружена, тем сложнее ее вылечить.

Во время акции все участники смогут получить консультацию врача-фтизиатра, а также пройти диаскинтест. Это современный метод раннего выявления туберкулеза. Чтобы принять участие в акции, необходимо записаться по телефону 8 (499) 735-44-30.

Возрастное ограничение — 18 лет и старше. Место прописки и наличие прикрепления к поликлинике — не имеют значения. Исследование в рамках акции проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт РФ и полис ОМС.

Адрес: Зеленоград, ул. Каштановая аллея, д. 2, стр. 7 (бывшая ГП № 65).