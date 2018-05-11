Воробьев даст старт акции «Лес Победы» в Солнечногорском районе 12 мая

Глава Московской области Андрей Воробьев на территории Солнечногорского района даст старт экологической акции «Лес Победы» 12 мая, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Двенадцатого мая в 11:00 губернатор Московской области Андрей Воробьев на территории Солнечногорского района даст старт экологической акции «Лес Победы», которая пройдет во всех муниципальных образованиях региона», — говорится в сообщении.

В рамках акции, приуроченной к 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, планируется высадить около миллиона деревьев. Для проведения мероприятия подготовлены 79 участков на землях государственного лесного фонда и 1326 площадок на территориях муниципальных образований.

В акции примут участие сотрудники государственных и муниципальных органов власти, жители региона, представители управляющих организаций жилищного фонда, работники социальной сферы, волонтеры. Всем участникам на местах будут выдаваться рабочий инвентарь и саженцы.

В Подмосковье подготовили более 1,2 тысячи участков под высадку деревьев в рамках акции. Всего в ходе акции планируется высадить 1,5 миллиона сеянцев на площади более 580 гектаров.