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Воробьев даст старт акции «Лес Победы» в Солнечногорском районе 12 мая
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Воробьев даст старт акции «Лес Победы» в Солнечногорском районе 12 мая 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Глава Московской области Андрей Воробьев на территории Солнечногорского района даст старт экологической акции «Лес Победы» 12 мая, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
«Двенадцатого мая в 11:00 губернатор Московской области Андрей Воробьев на территории Солнечногорского района даст старт экологической акции «Лес Победы», которая пройдет во всех муниципальных образованиях региона», — говорится в сообщении.
В рамках акции, приуроченной к 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, планируется высадить около миллиона деревьев. Для проведения мероприятия подготовлены 79 участков на землях государственного лесного фонда и 1326 площадок на территориях муниципальных образований.
В акции примут участие сотрудники государственных и муниципальных органов власти, жители региона, представители управляющих организаций жилищного фонда, работники социальной сферы, волонтеры. Всем участникам на местах будут выдаваться рабочий инвентарь и саженцы.
В Подмосковье подготовили более 1,2 тысячи участков под высадку деревьев в рамках акции. Всего в ходе акции планируется высадить 1,5 миллиона сеянцев на площади более 580 гектаров.
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