Топливо подорожало почти на два процента 

С 3 по 10 мая оптовые цены на бензин выросли на 2,7%, на дизельное топливо — на 1,7%. Розничные цены на все виды топлива увеличились на 1,85%. Тем не менее, в Калужской области по-прежнему самые дешевые в ЦФО бензин (37,99 рубля за литр) и дизельное топливо (38,75 рубля за литр). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Калужской области по результатам совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольствие, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости. Его 11 мая провел заместитель министра конкурентной политики Лев Марченков Подорожало и продовольствие. В магазинах федеральных сетей на 2% выросли цены на рыбу мороженую, на 3,2% — на картофель, на 5,3% — на капусту. Подорожали также морковь (на 3,4%), яблоки (на 1,2%), апельсины (на 3%), мандарины (на 5%). Снизились цены на колбасы варено-копченые (0,9%), огурцы (4,8%), перец сладкий (1,9%).