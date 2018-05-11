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Неверная жена делает другу семьи неприличное предложение, но у нее есть другое дело..
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Неверная жена делает другу семьи неприличное предложение, но у нее есть другое дело.. 

Карельские вести 1 час назад
Две пары играют в карты. Джон случайно бросил несколько карточек на пол.
Когда он наклоняется под столом, чтобы забрать их, он замечает, что жена Билла не носит нижнее белье.
Позже, Джон идет на кухню, чтобы взять напитки, ажена Билла следует за ним и спрашивает: «Ты видел там что-нибудь, что тебе понравилось?»
Джон признает, что да. Она говорит: «Ты можешь это иметь, но это будет стоить 100 долларов.»
Они решили, что Джон должен прийти к ней домой около 2 часов в пятницу, пока Билл на работе.
В пятницу Джон приезжает в 2 часа дня, он платит жене Билла 100 долларов. Они идут в спальню, занимаются сексом, а потом Джон уходит.
Когда Билл приходит домой в 6 вечера, он спрашивает свою жену: «Пришел ли Джон сегодня днем?»
Неохотно она отвечает: «Да, он заходил на несколько минут.»
Билл спрашивает: «Он дал тебе 100 долларов?»
«О, черт, он знает!» — подумала жена. Наконец, она признает: «Ну, да, он дал мне 100 долларов.»
«Хорошо», — говорит Билл. — «Джон пришел в офис сегодня утром и взял у меня 100 долларов. Он сказал, что заедет к нам по дороге домой и вернет их мне.»
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