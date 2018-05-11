Ещё
Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост - взорвать или использовать
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост - взорвать или использовать

Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме TCS Group 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.20 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,62% — до 6,37 доллара, "Лукойла" — на 0,3%, до 69,03 доллара, "Новатэка" — на 0,78%, до 129,3 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,52%, до 4,71 доллара, "Газпром нефти" — на 0,4%, до 25,4 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,69% — до 1,83 доллара, Сбербанка — на 1,44%, до 15,5 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 0,35% — до 21,58 доллара.
Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,71% — до 17,37 доллара, "Северстали" — на 1,12%, до 15,82 доллара, НЛМК — на 1,11%, до 25,14 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" росла на 1% — до 19,24 доллара, "Ленты" — на 0,7% и составляла 5,74 доллара. Цена расписок АФК "Система" увеличивалась на 1,61% — до 3,54 доллара.
Прайм: последние новости
Стратеги инвестбанков верят в дальнейший рост нефти, - Андрей Верников,замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Стоимость биткоина опустилась ниже $9 тыс Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме "Магнита"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200470
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»977
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову102
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути191
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»645
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
00:31
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200
Армия Ближний Восток
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение