Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают

Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.20 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,62% — до 6,37 доллара, "Лукойла" — на 0,3%, до 69,03 доллара, "Новатэка" — на 0,78%, до 129,3 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,52%, до 4,71 доллара, "Газпром нефти" — на 0,4%, до 25,4 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,69% — до 1,83 доллара, Сбербанка — на 1,44%, до 15,5 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снижались в цене на 0,35% — до 21,58 доллара.
Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,71% — до 17,37 доллара, "Северстали" — на 1,12%, до 15,82 доллара, НЛМК — на 1,11%, до 25,14 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" росла на 1% — до 19,24 доллара, "Ленты" — на 0,7% и составляла 5,74 доллара. Цена расписок АФК "Система" увеличивалась на 1,61% — до 3,54 доллара.