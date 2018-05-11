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Жителей Ханты-Мансийска приглашают присоединиться к «Трезвой пробежке»
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Жителей Ханты-Мансийска приглашают присоединиться к «Трезвой пробежке» 

АиФ Югра 54 минуты назад
Фото: АиФ Югра
Акция, направленная на пропаганду трезвого образа жизни пройдет в Ханты-Мансийске 19 мая в 12:00.
Участие в забеге может принять любой желающий, любого возраста. Старт в полдень, на центральной площади города. Общая длина дистанции — около 2 км. Акцию проводит организация «Трезвый Ханты-Мансийск» и Молодежный совет при главе города Ханты-Мансийска.
Напомним, что в прошлом году такая же акция прошла 29 апреля в рамках Дня спорта. На этом мероприятии присутствовала личность мирового уровня, югорский спортсмен Руслан Проводников, который вместе с остальными 250 бегунами принял участие в акции и пробежал 2 километра.
Отметим, что подобные акции проходят в разных городах России.
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