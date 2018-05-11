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Акция «Весна — тают пени» продолжается!
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Акция «Весна — тают пени» продолжается! 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
От имени поставщиков услуги по отоплению и горячему водоснабжению ПАО «Т Плюс» и АО «НКС» ее проводит Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» (ЕРКЦ).
В рамках акции «Весна — тают пени» клиентам компании в июне 2018 года будут списаны пени за просрочку платежа при выполнении следующих условий:
г. Дзержинск. Жителям города предлагается оплатить всю сумму долга за отопление, горячую воду и установку/эксплуатацию общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии и ГВС в срок до 31.05.2018 г., а также своевременно оплачивать текущие квитанции за вышеуказанные услуги.
г. Кстово и Кстовский муниципальный район. Клиентам компании необходимо оплатить всю сумму долга за отопление, горячую воду в срок до 31.05.2018 г. и вовремя оплачивать текущие квитанции за данные услуги.
г. Балахна. Жителям предлагается оплатить задолженность за отопление, горячую воду и установку ОПУ тепловой энергии в срок до 31.05.2018 г.
В данной акции не могут принимать участие клиенты компании, имеющие задолженность, которая уже взыскана или взыскивается в судебном порядке, а также граждане, заключившие соглашение о рассрочке платежа.
«В прошлом году в этой акции приняли участие 44 тысячи клиентов компании, по лицевым счетам которым были списаны пени. Оплатив долги, жители смогли избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с оплатой судебных издержек, пени и арестом счетов. До конца мая еще есть время, чтобы принять участие в акции, обеспечив себе и своим близким беспроблемные летние месяцы», — отметил директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.
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