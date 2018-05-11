Акция «Весна — тают пени» продолжается!

От имени поставщиков услуги по отоплению и горячему водоснабжению ПАО «Т Плюс» и АО «НКС» ее проводит Нижегородский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с ООО «Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области» (ЕРКЦ).

В рамках акции «Весна — тают пени» клиентам компании в июне 2018 года будут списаны пени за просрочку платежа при выполнении следующих условий:

г. Дзержинск . Жителям города предлагается оплатить всю сумму долга за отопление, горячую воду и установку/эксплуатацию общедомового прибора учета (ОПУ) тепловой энергии и ГВС в срок до 31.05.2018 г., а также своевременно оплачивать текущие квитанции за вышеуказанные услуги.

г. Кстово и Кстовский муниципальный район. Клиентам компании необходимо оплатить всю сумму долга за отопление, горячую воду в срок до 31.05.2018 г. и вовремя оплачивать текущие квитанции за данные услуги.

г. Балахна . Жителям предлагается оплатить задолженность за отопление, горячую воду и установку ОПУ тепловой энергии в срок до 31.05.2018 г.

В данной акции не могут принимать участие клиенты компании, имеющие задолженность, которая уже взыскана или взыскивается в судебном порядке, а также граждане, заключившие соглашение о рассрочке платежа.