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Более ста новых деревьев появилось в районе набережной Варкауса (фото)
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Более ста новых деревьев появилось в районе набережной Варкауса (фото) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
12 мая зелеными насаждениями пополнится Кукковка. На акцию по посадке деревьев приглашают всех желающих.
Накануне дня Победы в Приозерном парке в районе набережной Варкауса несколько десятков горожан — общественники, школьники и обычные неравнодушные граждане приняли участие в акции по озеленению.
Всего было высажено более ста деревьев и кустарников: ели, сосны, березы, дерены. А для маленьких участников акции была подготовлена развлекательная программа с аниматором и сладкими призами.
Очередная масштабная акция по озеленению состоится в Петрозаводске 12 мая. Всех желающих сделать город красивее ждут в субботу в 14 часов на Карельском проспекте, 12.
По материалам: ptzgovorit.ru
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