Более ста новых деревьев появилось в районе набережной Варкауса (фото)

12 мая зелеными насаждениями пополнится Кукковка. На акцию по посадке деревьев приглашают всех желающих.

Накануне дня Победы в Приозерном парке в районе набережной Варкауса несколько десятков горожан — общественники, школьники и обычные неравнодушные граждане приняли участие в акции по озеленению.

Всего было высажено более ста деревьев и кустарников: ели, сосны, березы, дерены. А для маленьких участников акции была подготовлена развлекательная программа с аниматором и сладкими призами.