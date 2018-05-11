Ещё
Михаил Братанов избран в Наблюдательный совет Московской биржи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Михаил Братанов избран в Наблюдательный совет Московской биржи 

HR-tv.ru 42 минуты назад
Фото: HR-tv.ru
26 апреля состоялось годовое общее собрание акционеров Московской биржи, на котором был избран новый состав Наблюдательного совета. В новый состав Наблюдательного совета вошли семь независимых директоров, среди них — директор департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка Михаил Братанов, имеющий высшую квалификацию корпоративного директора IoD Chartered Director.
На первом заседании обновленного Наблюдательного совета были сформированы персональные составы и определены председатели комиссий Наблюдательного совета (по стратегическому планированию, по бюджету, по назначениям и вознаграждениям, по аудиту, по управлению рисками, по технической политике). Михаил Братанов возглавил Комиссию по назначениям и вознаграждениям. Наблюдательный совет на своём первом заседании также рассмотрел ряд текущих и неотложных вопросов.
Фото Pixabay
HR-tv.ru: последние новости
Как разработать успешную стратегию развития. Опыт Oriflame 5 принципов построения бренда работодателя Ставь задачу за 8 секунд: как управлять поколением Z
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»366
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»136
Отмечавшие 9 мая россияне «разгромили» отель в Турции139
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1646
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине67
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:48
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»
Ближний Восток Армия
03:04
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»
Шоу-бизнес Другое
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение