Михаил Братанов избран в Наблюдательный совет Московской биржи

26 апреля состоялось годовое общее собрание акционеров Московской биржи , на котором был избран новый состав Наблюдательного совета. В новый состав Наблюдательного совета вошли семь независимых директоров, среди них — директор департамента обслуживания ценных бумаг Росбанка Михаил Братанов, имеющий высшую квалификацию корпоративного директора IoD Chartered Director.

На первом заседании обновленного Наблюдательного совета были сформированы персональные составы и определены председатели комиссий Наблюдательного совета (по стратегическому планированию, по бюджету, по назначениям и вознаграждениям, по аудиту, по управлению рисками, по технической политике). Михаил Братанов возглавил Комиссию по назначениям и вознаграждениям. Наблюдательный совет на своём первом заседании также рассмотрел ряд текущих и неотложных вопросов.

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