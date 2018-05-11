Ещё
Молодежная акция «Трезвая пробежка»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодежная акция «Трезвая пробежка» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 52 минуты назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Уважаемые жители и гости города Ханты-Мансийска!
19 мая 2018 года в 12.00 часов на центральной площади города по инициативе местной общественной организации «Трезвый Ханты-Мансийск» и Молодежного совета при Главе города Ханты-Мансийска состоится молодежная акция «Трезвая пробежка». Девиз акции «Ханты-Мансийск — территория трезвости!».
К участию приглашаются все желающие, пропагандирующие здоровый образ жизни. Приходите всей семьей, зовите друзей и знакомых. Будем рады видеть каждого!
Сбор участников — в 12.00, на центральной площади. Общая длина дистанции — предположительно около 2 км.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
Очередной «Рекорд Победы» установят в Ханты-Мансийске В югорской столице состоялись выездные концерты, посвященные 9 мая. 28 апреля состоится генеральная уборка окружной столицы!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»370
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»173
Отмечавшие 9 мая россияне «разгромили» отель в Турции145
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине77
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1657
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:48
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»
Ближний Восток Армия
03:04
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»
Шоу-бизнес Другое
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение