Молодежная акция «Трезвая пробежка»

19 мая 2018 года в 12.00 часов на центральной площади города по инициативе местной общественной организации «Трезвый Ханты-Мансийск» и Молодежного совета при Главе города Ханты-Мансийска состоится молодежная акция «Трезвая пробежка». Девиз акции «Ханты-Мансийск — территория трезвости!».

К участию приглашаются все желающие, пропагандирующие здоровый образ жизни. Приходите всей семьей, зовите друзей и знакомых. Будем рады видеть каждого!

Сбор участников — в 12.00, на центральной площади. Общая длина дистанции — предположительно около 2 км.