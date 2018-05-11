Стоимость золота перешла к снижению после роста накануне

Золото снижается в цене в пятницу утром после достижения максимальной отметки с конца апреля накануне на информации по инфляции в США , свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 7.47 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,6 доллара, или на 0,2%, до 1319,7 доллара за тройскую унцию. В четверг золото подорожало до 1322,3 доллара за унцию, что стало самым высоким уровнем закрытия с 27 апреля. Стоимость июльского фьючерса на серебро — снижается на 0,14%, до 16,73 доллара за унцию.

В четверг цена на драгоценный металл росла после того, как министерство труда США сообщило, что инфляция в стране в апреле составила 0,2% в месячном выражении против прогноза в 0,3%. Такая статистика снижает шансы на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США , что негативно сказывается на курсе доллара (в четверг его индекс сокращался на 0,2%) и позитивно — на стоимости золота.

"Стоимость золота застряла между отметками 1300 и 1360 долларов. Очевидно, что для выхода из этого диапазона необходимо значительное неожиданное событие", — сказал агентству MarketWatch главный стратег SIA Wealth Management Inc. Колин Цешински (Colin Cieszynski).