Ещё
Биржи АТР торгуются в основном в плюсе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Биржи АТР торгуются в основном в плюсе на ожиданиях встречи лидеров США и КНДР 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику после публикации данных по инфляции в США, а также на оптимизме по поводу предстоящей встречи лидеров США и Северной Кореи, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.37 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,08% — до 3171,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 1832,04 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,36% — до 31227,84 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 на 0,11% — до 6125,6 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 1,02%, до 22725,55 пункта, корейский KOSPI — на 0,67%, до 2480,58 пункта.
Участники рынка отреагировали на статистику из США, свидетельствующую о замедлении темпов базовой инфляции. Так, в четверг министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в апреле ожидаемо выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в месячном выражении инфляция составила 0,2% против прогноза в 0,3%. Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — за апрель в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом — 2,1%, при прогнозах на уровне 0,2% и 2,2% соответственно.
Эксперты считают, что такая статистика несколько понижает шансы на активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США. "Инфляция может и растет, но не так быстро, чтобы ФРС пришлось предпринимать агрессивные действия, чтобы не допустить перегрева экономики", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Argonaut Джеймса Макгла (James McGlew).
С оптимизмом инвесторы также восприняли новость о встрече лидеров Северной Кореи Ким Чен Ына и США Дональда Трампа, которая состоится 12 июня в Сингапуре. Трейдеры ожидают, что Трамп на встрече "сделает что-то значимое, чтобы ограничить ядерные амбиции Пхеньяна", пишет агентство. До этого 27 апреля прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР. На ней была достигнута договоренность о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и заключения мира вместо действующего уже 65 лет перемирия.
Прайм: последние новости
Стратеги инвестбанков верят в дальнейший рост нефти, - Андрей Верников,замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Стоимость биткоина опустилась ниже $9 тыс Нефть дешевеет после достижения максимума с конца 2014 г
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»366
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»136
Отмечавшие 9 мая россияне «разгромили» отель в Турции139
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1646
Захарова ответила взбесившейся из-за ее песни Украине67
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:48
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»
Ближний Восток Армия
03:04
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»
Шоу-бизнес Другое
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение