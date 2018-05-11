Биржи АТР торгуются в основном в плюсе на ожиданиях встречи лидеров США и КНДР

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику после публикации данных по инфляции в США , а также на оптимизме по поводу предстоящей встречи лидеров США и Северной Кореи , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,08% — до 3171,9 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,65%, до 1832,04 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 1,36% — до 31227,84 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 на 0,11% — до 6125,6 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 1,02%, до 22725,55 пункта, корейский KOSPI — на 0,67%, до 2480,58 пункта.

Участники рынка отреагировали на статистику из США, свидетельствующую о замедлении темпов базовой инфляции. Так, в четверг министерство труда США сообщило, что потребительские цены в стране в апреле ожидаемо выросли на 2,5% в годовом выражении. При этом в месячном выражении инфляция составила 0,2% против прогноза в 0,3%. Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — за апрель в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом — 2,1%, при прогнозах на уровне 0,2% и 2,2% соответственно.

Эксперты считают, что такая статистика несколько понижает шансы на активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США . "Инфляция может и растет, но не так быстро, чтобы ФРС пришлось предпринимать агрессивные действия, чтобы не допустить перегрева экономики", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Argonaut Джеймса Макгла (James McGlew).