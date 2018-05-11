Журналистов испугала стоимость овощей Магадане

Морковь по 700 рублей за килограмм, свекла и огурцы — по 500. Такие цены в Магадане на овощи, привезенные из Краснодарского края . «Губернаторский уровень жизни», «Это насмешка над жителями Магадана! Деликатес Колымский!», «Сколько можно уже издеваться над северянином?» — цитирует местные соцсети Regnum

— Подобные заоблачные цены абсолютно не новость для самих магаданцев, и этот хайп все-таки больше рассчитан на жителей центральных регионов России , которые в Магадане не бывали. А дело все в том, что подобная цена складывается в основном из-за тарифа на авиаперевозки. У нас есть дешевые овощи и фрукты, которые привозят судном из Владивостока , а есть продукты, которые везут из Краснодара . К сожалению, чтобы их довезти, нужно потратить очень много времени, и они испортятся, поэтому их возят самолетом. В последнее время, я думаю, вы знаете о том, что подорожал авиатариф, и это не сильно, но процентов на 20 на цене все-таки отражается. Поэтому помидоры за 800 рублей, огурцы и морковка по 700 рублей, болгарский перец по 500 — это не новость для магаданцев. Есть жители города, которые с удовольствием покупают свежие краснодарские фрукты и овощи, их абсолютно не беспокоит цена.

— А которые подешевле — сколько они стоят?

— Там на самом деле очень большая вилка. Помидоры стоят от 180 до 850 рублей за килограмм. Все зависит от сезонности. Если сезон, то они там чуть подешевле. Вот магаданских помидоров еще нет, но скорее всего, первые, которые появятся в июне, будут стоить рублей 400, а ближе к июлю-августу цена снизится. Сейчас магаданские огурцы стоят 450 рублей. Привозные огурцы стоят от 400 до 600 рублей те, которые везут самолетом. Очень большая накрутка связана с тарифом, там порядка 300 рублей — это сумма с килограмма только авиаперевозки. Ну и, разумеется, туда закладывается логистика до аэропорта, хранение, логистика после аэропорта. И даже крупные торговые центры, которые возят сами напрямую, не могут позволить себе снизить цену. Раньше возили китайские овощи-фрукты, у них все дешевле, но, поскольку по вкусу они все напоминают примерно картошку, то люди начинают избирательно относится к овощам.

— Какие у вас тут средние зарплаты?

— Средняя по региону зарплата у нас — около 70 тысяч рублей. Средняя по рынку — около 40 тысяч рублей. Видимо, [есть] покупатели, которые товар разбирают. Вряд ли бы магазины начали возить что-то себе в убыток.

— У вас остались какие-то северные надбавки?

— У бюджетников — конечно.

Такой товар, как морковь молодая с ботвой — один пучок весом в полкило — в московской «Азбуке вкуса» стоит 400 рублей, а значит, килограмм на 74 рубля дороже магаданского. Огурцы, правда, азербайджанские в «Азбуке» стоят также на 70 рублей дороже — почти 600 рублей за килограмм. Впрочем, килограмм молодой свеклы в столице стоит всего 40 рублей, а не 500.