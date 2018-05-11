Новый грузовой маршрут связал Внутреннюю Монголию и Иран 

Хух-Хото, 11 мая /Синьхуа/ — В четверг открылся грузовой железнодорожный маршрут, связывающий город Баяннур в автономном районе Внутренняя Монголия /Северный Китай/ и столицу Ирана Тегеран.
Составу, груженому 1150 тонн семян подсолнечника, предстоит преодолеть 8352 км пути, следуя через Казахстан и Туркменистан, его прибытие в Тегеран ожидается через 15 дней, рассказал заместитель гендиректора Хух-Хотского бюро Китайской железнодорожной корпорации Чэнь Бо.
Такого рода железнодорожные контейнерные перевозки в рамках маршрута Китай — Европа, позволяют сократить время в пути, как отмечается, по меньшей мере, на 20 дней по сравнению с перевозками по морю.
Баяннур — крупнейший производитель семян подсолнечника в Китае. Ежегодно отсюда идут на экспорт 180 тыс. тонн этой продукции, 90 проц. которой поставляются на рынки Среднего Востока, Европы и США.
Всего сельхозпродукция из Баяннура поставляется более чем в 80 стран и регионов мира, объем экспорта достиг 420 млн долл. США. -0-