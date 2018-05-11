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Тюменцы могут обменять скопившуюся мелочь на памятные монеты и банкноты
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Тюменцы могут обменять скопившуюся мелочь на памятные монеты и банкноты 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Специалисты Банка России просят тюменцев собрать дома скопившуюся мелочь и обменять ее на банкноты. Причем за часть сдаваемых денег обещают дать памятные монеты. А принимают мелочь все отделения банков на протяжении месяца.
— К участию к акции присоединились Альфа-Банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк и Связьбанк и другие кредитные организации, — сообщили в тюменском отделении Уральского ГУ Банка России, — Количество монет в обращении в России на одного жителя сейчас значительно больше, чем это необходимо. Происходит это из-за того, что люди предпочитают расплачиваться банкнотами, а монеты оседают в копилках и не используются по своему назначению в денежном обращении. Акция проводится для того, чтобы вернуть монеты в денежный оборот и продлить их «активную жизнь».
В организации также пояснили, что поучаствовав в этой акции, каждый из местных жителей внесет свой вклад в регулирование наличного денежного обращения области.
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