Тюменцы могут обменять скопившуюся мелочь на памятные монеты и банкноты

Специалисты Банка России просят тюменцев собрать дома скопившуюся мелочь и обменять ее на банкноты. Причем за часть сдаваемых денег обещают дать памятные монеты. А принимают мелочь все отделения банков на протяжении месяца.

Газпромбанк, Райффайзенбанк и — К участию к акции присоединились Альфа-Банк Связьбанк и другие кредитные организации, — сообщили в тюменском отделении Уральского ГУ Банка России, — Количество монет в обращении в России на одного жителя сейчас значительно больше, чем это необходимо. Происходит это из-за того, что люди предпочитают расплачиваться банкнотами, а монеты оседают в копилках и не используются по своему назначению в денежном обращении. Акция проводится для того, чтобы вернуть монеты в денежный оборот и продлить их «активную жизнь».

В организации также пояснили, что поучаствовав в этой акции, каждый из местных жителей внесет свой вклад в регулирование наличного денежного обращения области.