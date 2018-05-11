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Цены на iPhone 6 упали до рекордной отметки
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Цены на iPhone 6 упали до рекордной отметки 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Стоимость смартфона iPhone 6 в базовой конфигурации, оснащенной 32 гигабайтами постоянной памяти, упала в России до критической отметки. Об этом сообщил портал «Hi‐tech Mail.ru», проведя собственные исследования отечественного рынка мобильных устройств.
Сейчас устройство можно приобрести минимум за 20 тысяч рублей. Цена смартфона варьируется в зависимости от региона и магазина, в котором продается гаджет.
По словам аналитиков, стоимость смартфона в Москве снижается быстрее из-за высокой конкуренции на рынке смартфонов.
В Сеть попали некоторые характеристики новых моделей смартфонов от Apple. Так, в 2018 году корпорация готовит к презентации новую модель iPhone X с дисплеем диагональю 6,5 дюйма. Кроме того, корпус модернизированного X станет на 0,2 миллиметра толще: это связано с изменениями в конструкции и расположении задней камеры смартфона.
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