Цены на iPhone 6 упали до рекордной отметки

Стоимость смартфона iPhone 6 в базовой конфигурации, оснащенной 32 гигабайтами постоянной памяти, упала в России до критической отметки. Об этом сообщил портал «Hi‐tech Mail.ru», проведя собственные исследования отечественного рынка мобильных устройств.

Сейчас устройство можно приобрести минимум за 20 тысяч рублей. Цена смартфона варьируется в зависимости от региона и магазина, в котором продается гаджет.

По словам аналитиков, стоимость смартфона в Москве снижается быстрее из-за высокой конкуренции на рынке смартфонов.