Почта Китая запустила акцию «Зеленая почта» 

Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — Почта Китая сегодня запустила в Пекине акцию «Зеленая почта». В рамках данной акции к 2020 году доля автомобилей на новых источниках энергии среди вновь поступающих почтовых автомобилей должна быть доведена до 100 проц, доля электронных накладных на почтовые грузы — до более чем 90 проц, доля биоразлагаемых упаковочных материалов — до более чем 50 проц. Кредитование энерго— и природосберегающих проектов и услуг должно возрасти на 50 проц. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — Почта Китая сегодня запустила в Пекине акцию «Зеленая почта». В рамках данной акции к 2020 году доля автомобилей на новых источниках энергии среди вновь поступающих почтовых автомобилей должна быть доведена до 100 проц, доля электронных накладных на почтовые грузы — до более чем 90 проц, доля биоразлагаемых упаковочных материалов — до более чем 50 проц. Кредитование энерго— и природосберегающих проектов и услуг должно возрасти на 50 проц. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — Почта Китая сегодня запустила в Пекине акцию «Зеленая почта». В рамках данной акции к 2020 году доля автомобилей на новых источниках энергии среди вновь поступающих почтовых автомобилей должна быть доведена до 100 проц, доля электронных накладных на почтовые грузы — до более чем 90 проц, доля биоразлагаемых упаковочных материалов — до более чем 50 проц. Кредитование энерго— и природосберегающих проектов и услуг должно возрасти на 50 проц. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — Почта Китая сегодня запустила в Пекине акцию «Зеленая почта». В рамках данной акции к 2020 году доля автомобилей на новых источниках энергии среди вновь поступающих почтовых автомобилей должна быть доведена до 100 проц, доля электронных накладных на почтовые грузы — до более чем 90 проц, доля биоразлагаемых упаковочных материалов — до более чем 50 проц. Кредитование энерго— и природосберегающих проектов и услуг должно возрасти на 50 проц. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — Почта Китая сегодня запустила в Пекине акцию «Зеленая почта». В рамках данной акции к 2020 году доля автомобилей на новых источниках энергии среди вновь поступающих почтовых автомобилей должна быть доведена до 100 проц, доля электронных накладных на почтовые грузы — до более чем 90 проц, доля биоразлагаемых упаковочных материалов — до более чем 50 проц. Кредитование энерго— и природосберегающих проектов и услуг должно возрасти на 50 проц. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ