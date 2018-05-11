Почта Китая запустила акцию «Зеленая почта»

ИА Синьхуа: последние новости

В Тбилиси открылось совместное предприятие с Израилем по производству деталей для самолетов

Индекс DAX на фондовой бирже во Франкфурте-на-Майне вырос на 128,54 пункта

Уровень воды в водохранилище "Санься" упал до отметки в 160 м