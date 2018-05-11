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Почта Китая запустила акцию «Зеленая почта»
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Почта Китая запустила акцию «Зеленая почта» 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — Почта Китая сегодня запустила в Пекине акцию «Зеленая почта». В рамках данной акции к 2020 году доля автомобилей на новых источниках энергии среди вновь поступающих почтовых автомобилей должна быть доведена до 100 проц, доля электронных накладных на почтовые грузы — до более чем 90 проц, доля биоразлагаемых упаковочных материалов — до более чем 50 проц. Кредитование энерго— и природосберегающих проектов и услуг должно возрасти на 50 проц. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ  Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — Почта Китая сегодня запустила в Пекине акцию «Зеленая почта». В рамках данной акции к 2020 году доля автомобилей на новых источниках энергии среди вновь поступающих почтовых автомобилей должна быть доведена до 100 проц, доля электронных накладных на почтовые грузы — до более чем 90 проц, доля биоразлагаемых упаковочных материалов — до более чем 50 проц. Кредитование энерго— и природосберегающих проектов и услуг должно возрасти на 50 проц. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ  Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — Почта Китая сегодня запустила в Пекине акцию «Зеленая почта». В рамках данной акции к 2020 году доля автомобилей на новых источниках энергии среди вновь поступающих почтовых автомобилей должна быть доведена до 100 проц, доля электронных накладных на почтовые грузы — до более чем 90 проц, доля биоразлагаемых упаковочных материалов — до более чем 50 проц. Кредитование энерго— и природосберегающих проектов и услуг должно возрасти на 50 проц. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ  Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — Почта Китая сегодня запустила в Пекине акцию «Зеленая почта». В рамках данной акции к 2020 году доля автомобилей на новых источниках энергии среди вновь поступающих почтовых автомобилей должна быть доведена до 100 проц, доля электронных накладных на почтовые грузы — до более чем 90 проц, доля биоразлагаемых упаковочных материалов — до более чем 50 проц. Кредитование энерго— и природосберегающих проектов и услуг должно возрасти на 50 проц. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ  Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — Почта Китая сегодня запустила в Пекине акцию «Зеленая почта». В рамках данной акции к 2020 году доля автомобилей на новых источниках энергии среди вновь поступающих почтовых автомобилей должна быть доведена до 100 проц, доля электронных накладных на почтовые грузы — до более чем 90 проц, доля биоразлагаемых упаковочных материалов — до более чем 50 проц. Кредитование энерго— и природосберегающих проектов и услуг должно возрасти на 50 проц. Фотографии Синьхуа/Ли Хэ
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