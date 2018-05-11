5 лучших криптовалют по итогам апреля (не угадали — не Bitcoin и не «Эфир»)

Материал подготовила Майя Тихонова, эксперт сайта о криптовалютах CryptoRatings.ru.

Кажется, уже можно с уверенностью сказать, что публика отошла от ужасов зимнего спада и готова снова сдавать накопления в сберкассу крипторынка: общая капитализация виртуальных активов за месяц прибавила 66%. Теперь деньги более или менее равномерно растекаются по закромам популярных криптовалют. Но среди всего этого оживления токенов можно выделить экземпляры с повышенной активностью.

Они на голову обошли прочие монеты по темпам роста и наверняка помогли кому-то наскрести на очередной iPhone. Кусаем локти от досады, подсчитывая упущенную прибыль и вспоминаем подвиги героев апреля.

Ontology: рост стоимости на 278%

Этому токену от роду чуть более двух месяцев, но он уже входит в ТОП-30 криптовалют по капитализации. Проект запустила китайская исследовательская компания Onchain. Высокопроизводительная публичная сеть Ontology задумана как универсальный инструмент для того, чтобы без лишних сложностей внедрить технологии блокчейн в работу компаний различного профиля.

Монета ONT открыла апрельское ралли на отметке $2,6, а уже через месяц ее цена достигла $7,8. Токен набирал вес за счет листинга на нескольких топовых биржах и усиленного продвижения. В Twitter и Medium Ontology назвали одним из самых перспективных проектов месяца. И, разумеется, все бросились скупать новые монеты, пока еще есть шанс приобрести их относительно дешево.

Здесь вступил в игру эффект Fear of missing out. Происходит следующее: инвесторы видят новый актив, явно подающий большие надежды. Они начинают спешно вливать в него капитал, опасаясь не успеть запрыгнуть в отходящий поезд и упустить крупный выигрыш. Страх недополучить легкую и быструю прибыль провоцирует памп — резкое повышение курса. Большое значение имела и доступность монеты, в том числе возможность купить токен на второй по величине криптобирже Binance.

EOS: рост стоимости на 193%

Криптовалюта с именем греческой богини зари наделала много шума в апреле. За 30 дней она выросла с $6 за монету до $17,58. Удорожание происходило, как обычно, скачкообразно. За сутки с 11 по 12 апреля EOS почти одним махом сделала рывок на 30%. Произошло это на фоне объявления об airdrop (бесплатной раздачи монет за регистрацию или другое не требующее затрат действие) для всех держателей монеты. Так токен стремительно ворвался в ТОП-5 криптоактивов, потеснив даже лайткоин.

Следующий рывок произошел в конце месяца: 24 апреля за время торговой сессии курс криптовалюты взлетел на 30%. Ажиотажные покупки монеты можно было наблюдать после объявления о запуске собственной сети EOS, который намечен на 2 июня 2018-го. Перенос в нее одноименных токенов увеличит скорость транзакций и снизить размер комиссионных сборов.

Если бурный рост курса монеты обусловлен верой инвесторов в светлое будущее проекта, справедливо ожидать дальнейшего роста. Есть мнение, что EOS хватит норова для конкуренции на равных с Ethereum. У нее тоже будут смарт-контракты, но сама сеть будет более производительной и масштабируемой, да ещё и с относительно низкими транзакционными издержками.

Aeternity: рост стоимости на 182%

Токен открыл месяц на уровне $1,59 и почти весь апрель рос в хорошем, но умеренном темпе вместе со всем рынком, прибавляя в среднем по 6-10 центов в день. А потом бац! За сутки монета прыгнула с $2,9 до $4,26. Внезапное увеличение цены почти на 47% за такой короткий период обязательно обычно сопровождается известиями о важных событиях в жизни проекта. Однако их нет.

Памп произошел буквально на равном месте. Ни единого повода для быстрого удорожания не было. К 30 апреля Aeternity добралась до $4,49 и дальше продолжила неспешный спокойный рост. Возможно, в жизни проекта случилось что-то очень хорошее, но оповестили об этом только узкий круг лиц, а широкую общественность оставили в неведении.

Другой вариант — крупный инвестор неожиданно заметил недооцененное сокровище в море токенов и резко захотел скупить столько монет, на сколько хватило денег. Сценарий сказочный, но справедливости ради признаем, что Aeternity действительно производит впечатление многообещающего проекта, у которого ещё всё впереди.

Это еще один крепкий конкурент Ethereum со смарт-контрактами, но без извечных проблем масштабирования и низкой производительности сети. Aeternity также снабдят оракулами для обеспечения сообщения умных контрактов с реальным миром. А ещё всегда следует помнить о блестящей команде проекта с Яниславом Малаховым во главе. Он известен как один из первых блокчейн-энтузиастов и «крестный отец» Ethereum.

Tron: рост стоимости на 176%

Это наименование частенько мелькало в апрельских новостных сводках. Инвесторы замерли в ожидании запуска собственной сети Tron в тестовом режиме, назначенного на 31 мая. Похоже, это ускорило удорожание токена на фоне остального рынка. За 30 дней он преодолел путь от $0,033955 до $0,093777.

Резкие скачки котировок наблюдались дважды, и оба совпали с добавлением монеты в листинги бирж. В начале месяца быки возбудились от новости по поводу появления Tron на южнокорейской Bithumb. Под конец апреля токен резко подорожал в связи с добавлением на малазийскую Coinbene. Впрочем, еще ходили слухи, что инвесторы искусственно наращивали курс для выгодной продажи монет.

Alibaba, Baidu. А сейчас Tron удерживает 10-ю строчку в рейтинге криптовалют по капитализации, и есть мнение, что ему не составит большого труда ворваться в ТОП-5. Проект действительно весьма любопытный: отличная концепция плюс крепкая команда с разработчиками из Microsoft

Основатели стартапа преподносят Tron как глобальную развлекательную систему на блокчейне. Здесь можно будет размещать контент, создавать приложения, запускать собственные криптовалюты и монетизировать продукты своего творчества. Делать это смогут все, без ограничений и неравной конкуренции с компаниями-гигантами. Разработчики явно собираются оттяпать большой кусок колоссального по масштабам пирога, который непрерывно увеличивается нарастающим темпом.

Cardano: рост стоимости на 119%

У этой криптовалюты результаты по итогам месяца оказалась более скромными, чем у наших предыдущих героев, но и это достижение заслуживает внимания. Монета постепенно наращивала цену весь апрель, лишь слегка опережая общие темы роста рынка. Заметный скачок произошел на фоне объявления о листинге Cardano на китайской бирже Huobi. По всей видимости, позитивно сказалось сообщение о заключении контракта с проектом Emurgo, а также добавление на Binance торговых пар токена с USDT и BNB. Все это позволило токену подрасти с $0,156597 до $0,343318.

Cardano считают одним из наиболее перспективных блокчейн-стартапов наряду с EOS. Токен уже закрепился на 7-й строчке топа криптовалют по капитализации. Это при том, что сам проект еще находится в стадии разработки. По своей сути это еще одна улучшенная версия Ethereum. Основатели стартапа ставят амбициозную цель создать первую криптовалюту третьего поколения, лишенную недостатков всех предшественников.

Что там у биткоина?

Как можно рассказывать о звездах апрельского перфоманса на сцене крипторынка и не упомянуть про наше все?! Прима-балерина блокчейн-театра никак не могла решить: поваляться еще в коме, или все-таки хватит сачковать и пора отрабатывать деньги и надежды отчаявшихся за три месяца инвесторов.

Биткоин, как истинный интеллигент, метался и колебался, но все-таки умудрился доползти с $7 003 до $9 240. Прирост за апрель составил 31,9%. При этом его рыночная доля сократилась с почти 45% до 36%. Из этого следует, что инвесторы в рассматриваемом периоде предпочитали наращивать криптопортфель альткоинами.

Например, позиция Ethereum на рынке укрепились на 0,75%. Скажете, мало? Но этого оказалось достаточно, чтобы вторая по величине монета выросла за месяц на 68,6% с $397 до $669. До паритета с биткоином еще очень далеко, но эфирный тигр выглядит агрессивным и напористым. В первый месяц восстановления после медвежьей зимней диеты он набирает вес вдвое быстрее старшего брата. Есть повод для размышлений.