Рынок акций Колумбии закрылся падением, COLCAP снизился на 0,37%

Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов общественных услуг, промышленности и услуг.

На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP снизился на 0,37%.

В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Interconnection Electric SA ESP (CN:ISA), которые подорожали на 260,0 п. (1,88%), закрывшись на отметке в 14.080,0. Котировки Grupo Argos SA (CN:ARG) выросли на 260,0 п. (1,37%), завершив торги на уровне 19.280,0. Бумаги Celsia SA (CN:CEL) выросли в цене на 40,0 п. (0,87%), закрывшись на отметке 4.625,0.

Лидерами падения стали акции Conconcret (CN:CIC), цена которых упала на 38,0 п. (4,01%), завершив сессию на отметке 910,0. Акции Promigas (CN:PMG) поднялись на 230,0 п. (3,03%), закрывшись на уровне 7.370,0, а Etb (CN:ETB) снизились в цене на 8,0 п. (2,00%) и завершили торги на отметке 392,0.

На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (19) превысило количество закрывшихся в плюсе (10), а котировки 4 акций практически не изменились.

Котировки акций Conconcret (CN:CIC) упали до минимума, упав на 4,01%, 38,0 п., и завершили торги на отметке 910,0.

Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в июле прибавил 0,72%, или 0,86, достигнув отметки $119,58. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в июле выросли на 0,25%, или 7,00, до $2.758,00. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в июне подорожали на 0,61%, или 8,00, до отметки $1.321,00 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/COP снизилась на 1,12% до 2.824,50, а котировки BRL/COP упали на 1,27%, достигнув отметки 795,77.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,44% до 92,54.