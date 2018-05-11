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Нефти предрекли цену 100 долларов за баррель
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Нефти предрекли цену 100 долларов за баррель 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
В 2019 году цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель. К такому выводу пришли аналитики Bank of America, передает Bloomberg.
Эксперты связали рост цены с риском срыва поставок из Венесуэлы и Ирана, а также из-за сокращения мировых запасов нефти. Эти факторы однозначно приведут к росту цены до 90 долларов за бочку, а в случае решения ОПЕК оставить в силе соглашение о сниженной добыче, а также при наложении санкций на Тегеран, нефти марки Brent покорится отметка в 100 долларов.
Это первое прозвучавшее на Уолл-стрит предположение о возвращении высоких цен на черное золото. Другой крупный игрок, Goldman Sachs Group Inc., ожидает роста цен в 2019 году до 82,5 доллара за бочку.
11 мая на Московской бирже за нефть марки Brent предлагают 77,45 доллара.
8 мая стало известно, что доходы российского бюджета от экспорта нефти в январе-марте нынешнего года выросли в годовом выражении на 21 процент и составили 28,2 миллиарда долларов. При этом объем зарубежных поставок нефти снизился на 1,5 процента до 61,6 миллиона тонн.
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Комментарии25  Ещё 7 источников 
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