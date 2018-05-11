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Джовинко — самый высокооплачиваемый игрок МЛС, Ибрагимович — 25-й
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Джовинко — самый высокооплачиваемый игрок МЛС, Ибрагимович — 25-й 

Спорт-Экспресс 11 мая 2018
Фото: Евро-футбол.Ру
Ассоциация игроков МЛС представила рейтинг зарплат футболстов на сезон-2018/19. Самый высокооплачиваемый игрок — полузащитник «Торонто» Себастьян Джовинко, который заработает 7,1 миллиона долларов.
В первой десятке также оказались: Майкл Брэдли ("Торонто", 6,5 миллиона долларов), Карлос Вела ("Лос-Анджелес", 6,29), Бастиан Швайнштайгер ("Чикаго", 6,1), Джовани Дос Сантос ("Лос-Анджелес Гэлакси", 6), Давид Вилья ("Нью-Йорк Сити", 5,6), Жози Алтидор ("Торонто", 5), Игнасио Пьятти ("Монреаль", 4,7), Тим Ховард ("Колорадо", 2,47) и Диего Валери ("Портленд", 2,39).
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович занимает 25-е место в этом рейтинге. Его годовой оклад составит 1,5 миллиона долларов.
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